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مختبر دبي المركزي يستحدث 17 فحصاً خلال 2024

9/29/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحدث مختبر دبي المركزي خلال العام الجاري 17 فحصاً لخدمات مختبرات الفحوص والمعايرة، منها الكشف عن البكتيريا الممرضة ((الليجونيلا)) في مسحات الأغشية الحيوية (Biofilms) المتواجدة بأنظمة المياه وفحص كفاءة الطاقة للسخانات الكهربائية بناءً على المواصفات القياسية الإماراتية UAE.S 5010-4 وفحص المواد الملامسة لمستحضرات مواد التجميل وغيرها من الفحوص.

فحوص

وأوضحت بلدية دبي لــ((البيان)) أن عدد الفحوص التي أجراها المختبر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ مليوناً و26 ألفاً و996 فحصاً ومعايرة، فيما بلغ عدد العينات المستلمة لمختبرات الفحوص والمعايرة حتى النصف الأول من العام الجاري 71 ألفاً و162 عينة، فيما يوجد في المختبر 5 مختبرات رئيسية و18 مختبراً فرعياً و4 مختبرات موقعية تقوم بعمليات الفحوص والمعايرة وفقاً لأعلى المواصفات العالمية المتبعة.

دور حيوي

ويساهم مختبر دبي المركزي في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية في الإمارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حيث يلعب دوراً حيوياً في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية من خلال تقديم خدمات فحص ذكية ومبتكرة لمختلف المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات العالمية وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات يستخدمها كوادر فنية مؤهلة للقيام بهذه الفحوص.

ويعمل المختبر على تطوير خدماته، استجابة للمستجدات التي تطرأ بصورة مستمرة على السوق المحلي بالإمارة، خاصة في ظل ديناميكية الاقتصاد المحلي، ومكانة دبي التي تتمتع أسواقها بثقة عالمية ومكانة ريادية مرموقة، من خلال تقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، لضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

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