إسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد اغتيال نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في "حزب الله" اللبناني.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الجيش اغتال قاووق في غارة شنها على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس السبت.

ولم يعلق "حزب الله" بعد على إعلان اغتيال قاووق، لكن أنصارا له نشروا رسائل نعي له منذ أمس السبت، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

ويأتي إعلان اغتيال قاووق بعد يوم واحد من نعي "حزب الله" اللبناني أمينه العام حسن نصر الله الذي استشهد في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت، مساء الجمعة، مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -عبر منصة إكس- "بأن الجيش الإسرائيلي اغتال أيضا قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعددا آخر من القادة خلال الغارات نفسها".

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن العميد عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس في لبنان استشهد أيضا في هجوم الضاحية.