Sunday, 29 September 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق مدخل بلدة العيزرية شرق القدس

9/29/2024 4:30:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل، واحتجزت عشرات المركبات القادمة من جنوب الضفة الغربية، والقرى المجاورة، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة.

MENAFN29092024000205011050ID1108726469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث