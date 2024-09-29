الاحتلال يغلق مدخل بلدة العيزرية شرق القدس
التاريخ
9/29/2024 4:30:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل، واحتجزت عشرات المركبات القادمة من جنوب الضفة الغربية، والقرى المجاورة، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة.
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