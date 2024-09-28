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الكيان الصهيوني يحاصر لبنان عسكريا ويستمر في إراقة الدماء

9/28/2024 11:38:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت - استشهد وأصيب العشرات من اللبنانيين، أمس، في عشرات الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والتي ادت الى تدمير كبير في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
في الوقت ذاته، أعلن حزب الله عن استشهاد أمينه العام حسن نصرالله وعدد من قيادات الحزب بضربة صهيونية استهدفته، فيما، نقلت وسائل إعلام صهيونية عن حصار عسكري ينفذه جيش الاحتلال على لبنان.
من جهته، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، عصر أمس، أنه منذ بدء المواجهات بين الاحتلال و"حزب الله" في تشرين الأول الماضي(اكتوبر)، جرى تسجيل "1640 شهيدا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى".
وقال الأبيض في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، إن "الوزارة سجلت منذ (الجمعة) ارتقاء 11 شهيدا و108 جرحى".
وأضاف: "منذ 8 تشرين الاول (أكتوبر) ولغاية 15 أيلول(سبتمبر) الحالي، ارتقى 610 شهداء، منهم 38 امرأة و17 طفلا، إضافة إلى 2056 جريحا".
ولفت إلى أنه "من يوم 16 (قبل يومين من تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بأنحاء لبنان) لغاية 27 ايلول(سبتمبر) الحالي، ارتقى 1030 شهيدا، منهم 156 امرأة و87 طفلا، وسقط 6352 جريحا".
وأشار الأبيض إلى أنه "ما يزال هناك شهداء تحت الركام ومفقودون وأشلاء".
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "11 شخصا استشهدوا وأصيب 10 آخرون من الأطباء والممرضين والمسعفين جراء غارات جوية استهدفت مراكز ومستوصف الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي الطيبة ودير سريان جنوب لبنان"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وليل الجمعة/ السبت، تعرضت بلدات بوسط وشرق وجنوب لبنان، لغارات جوية صهيونية تعد "الأعنف" منذ 8 تشرين الأول(اكتوبر) 2023، ما أدى لارتقاء شهداء وجرحى.
وبلغ عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة جراء الهجمات من قبل غرفة العمليات الوطنية في لبنان، 86 ألفا و600 نازح، فيما بلغ عدد مراكز الإيواء 644، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات، وفق وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.
حزب الله يتعهد
تعهد حزب الله اللبناني بمواصلة "مواجهة العدو وإسناد غزة وفلسطين والدفاع عن لبنان"، مؤكدا أنه استهدف بقذائف صاروخية ومدفعية 5 مستوطنات وقاعدة للجيش وموقعا عسكريا للاحتلال.
وقال حزب الله -في بيان أكد فيه "استشهاد" أمينه العام حسن نصر الله– إن "قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف".
على الصعيد الميداني، قال حزب الله إنه استهدف بقذائف صاروخية ومدفعية 5 مستوطنات وقاعدة للجيش وموقعا عسكريا للاحتلال.
وأفاد الحزب -في عدة بيانات عبر تليغرام- بأن عناصره قصفوا في منطقة الجليل الغربي مستوطنات كابري بصلية من صواريخ "فادي 1" ومتسوفا بصلية صاروخية، ومعالوت بـ50 صاروخا.
وأضاف الحزب أنه قصف في الجليل الأعلى مستوطنتي ساعر وروش بينا بصليتين ‏صاروخيتين.
وتابع الحزب أن مقاتليه قصفوا كذلك قاعدة ومطار رامات ديفيد الواقعة جنوب شرق مدينة حيفا (شمال) بصلية من صواريخ "فادي 3". ولفت إلى أنه قصف موقع الصدح العسكري الصهيوني الحدودي مع لبنان بقذائف المدفعية.
وذكرت الإذاعة الصهيونية أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا والجليل ووادي عارة ومستوطنات في شمال الضفة الغربية.
العدوان يدفع نحو الكارثة
قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بلبنان إنه بسبب حجم التصعيد والنزوح نتيجة سلسلة الغارات الصهيونية العنيفة على لبنان وصلت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة واستنزفت جهود وموارد العمل الإنساني الحالية.
وأضاف المكتب -في تغريدة على حسابه بمنصة إكس- أن هناك حاجة إلى دعم عاجل على مختلف المستويات، مؤكدا أن الأولوية هي حماية المدنيين ودعم الحكومة والشركاء في تقييم وتلبية الاحتياجات.
وأفاد بأن العديد من العاملين في المجال الإنساني نزحوا بسبب "الأعمال العدائية"، مما أدى إلى نقص في الموارد البشرية لمواصلة جهود الاستجابة في المناطق المتضررة. مضيفا أن "الشركاء يواجهون صعوبات لوجيستية في نقل المخزون من المستودعات للتوزيع".
كما نوه المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بلبنان إلى أن بعض المناطق تعاني من نقص في الخدمات، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات المتصاعدة.
وفي تغريدة أخرى قال إن التقارير تفيد باستهداف جوي واسع للمنازل والبنية التحتية المدنية، مما يؤدي إلى استشهاد عائلات بأكملها ويتسبب في نزوح جماعي غير مسبوق. مشددا على أنه "تجب حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، سواء اختاروا النزوح أو البقاء".
من ناحيته، أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة- لبنان، (يونيسف-لبنان)، في تغريدة على منصة إكس، أن "الهجمات الضخمة على لبنان تدفع الوضع نحو الكارثة". مشيرا إلى نزوح عشرات الآلاف من العائلات بين عشية وضحاها، دون وجود مكان تذهب إليه. وقال إن "الأطفال يتحملون العبء الأكبر حيث فقدوا أرواحا والعديد منهم معرضون للخطر".
وقال إن اليونيسف وشركاءها يعملون على توزيع الإمدادات الطبية والأساسية المنقذة للحياة، وبدء إصلاحات حاسمة لمرافق الصرف الصحي المتضررة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي في الملاجئ.-(وكالات)

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