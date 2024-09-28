الإمارات تعزز العلاقات التجارية مع نيوزيلندا وأستراليا



اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث ترأس وفداً إماراتياً من قادة الأعمال لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كل من البلدين.

وشهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع واعد النمو.

وتضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات التي عقدها معالي الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين، ومن بينهم تود ماكلاي، وزير التجارة، ونيكولا ويليس، وزير المالية. وركزت النقاشات حول سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين، واستكشاف سبل تعزيز التعاون في تحقيقها.

وضمّ الوفد الإماراتي الذي رافق معالي الزيودي خلال الزيارتين، كلاً من راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد للشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وأحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والاتحاد للطيران، وموانئ دبي العالمية، إلى جانب ممثلين آخرين عن مؤسسات الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.

وشارك معالي الزيودي ومكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون، حيث سلّطت الجلسة الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين. وأعقب ذلك اجتماع مع الشركات من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلاندا، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي ما مجموعه 768 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19 وتحديداً في عام 2019. واستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2024، مع وصول حجم التبادل التجاري إلى 460.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يسفر توسع العلاقات التجارية الثنائية إلى توفير فرص جديدة في العديد من القطاعات.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة».

ومن جهته، قال تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي: «نتطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة في علاقتنا مع دولة الإمارات، حيث إن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار لكلا البلدين».

وفي سياق متصل، ولدى زيارته إلى أستراليا أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن. واستعرض الوزيران الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، كما ناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين.

وألقى معالي الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن، حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص، والتي تشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية.

ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز ويشجع التنمية المستدامة، في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول العام 2031.



