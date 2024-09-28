4 % حصة الإمارات من عمليات تعدين البيتكوين في العالم

شهدت دبي انطلاق مؤتمر «ماينينج ريس» لحلول تعدين البلوك تشين والبيتكوين بحضور أبرز الخبراء والمتخصّصين وصُنّاع القرار في جلسات نقاشية لاستكشاف أحدث الأفكار والاتجاهات في قطاع العملات الرقمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتوجهات السوق، والمستجدات التنظيمية، والدور المتوسع لمنطقة الشرق الأوسط في المشهد العالمي للعملات المشفرة والبلوك تشين، حيث شهدت الإمارات زيادة كبيرة في حصتها من عمليات تعدين البيتكوين في العالم، بنسبة 4% خلال هذا العام، ارتفاعاً من 3.7% في العام السابق، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تعدين البيتكوين العالمي إلى 2.8 مليار دولار بحلول عام 2028، ويعود هذا النمو إلى زيادة الاستثمارات المؤسسيّة والتقدم الحاصل في تكنولوجيا التعدين والبيئات التنظيمية المواتية في الأسواق الرئيسية.

وتبرز منطقة الشرق الأوسط اليوم كأحد أهم اللاعبين في فضاء العملات الرقمية وذلك بفضل السياسات المستقبلية والتطورات المتسارعة في هذا القطاع. وتشير دراسات حديثة إلى وجود ارتفاع كبير في تبني العملات المشفرة، مع نمو عالمي متوقع للسوق بنسبة 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم رائدة عالمياً في تقنية بلوك تشين، يدعمها في ذلك الضوابط الداعمة والاستثمارات الاستراتيجية.

وقال سليمان الرفاعي، مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «ماينينج جريد» منظمة الحدث العالمي في دبي: «يعكس الإطلاق الرسمي لمنصة ماينينج ريس Mining Rcae في الشرق الأوسط الأهمية المتزايدة للمنطقة في قطاع البلوك تشين والعملات المشفرة العالمي. وبعد نجاح تجربة ماينينج ريس في العام الماضي، نحن متحمسون لدعم جهود مجتمع البلوك تشين وتعدين البيتكوين من خلال تعزيز الروابط ذات الأهداف بين المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية. إن هذا الحدث هو خطوة حاسمة نحو إنشاء نظام بيئي أكثر شمولاً وازدهاراً للعملات المشفرة».

وقال علي أبو زنجال، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايكونكس: «نحن فخورون بدعم ورعاية أول حدث للعملات المشفرة والبلوك تشين لشركة ماينينج جريد وأن نكون جزءاً من رحلتهم. نحن نؤمن بأهمية تعزيز الشبكات القوية وبناء مجتمعات نابضة بالابتكار، ويعتبر هذا الحدث فرصة رائعة لجمع المبتكرين والمستثمرين وقادة الفكر لتشكيل مستقبل قطاع البلوك تشين في المنطقة».

وقال رامي السريدي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماينينج جريد»: «تتمثّل مهمتنا في إحداث جذري في صناعة تعدين البيتكوين من خلال تهيئة البيئة اللازمة لتطوير وإنتاج حلول مبتكرة آمنة ومنصات بريادة أبناء المجتمع».

وتم ترتيب الحدث لتعزيز المشاركة وتبادل المعرفة بين المستثمرين المؤسسيين ومبتكري التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة والمتداولين الأفراد، مما يساهم في النمو المستمر لمجتمع بلوك تشين بشكل فاعل وحيوي في المنطقة.