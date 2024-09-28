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الصحة اللبنانية: عدد الوفيات في ارتفاع مستمر

9/28/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية في لبنان في ارتفاع مستمر.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية، أنه في الفترة بين 16 سبتمبر الجاري و27 من الشهر ذاته، بلغت حصيلة القتلى 1030 من بينهم 56 امرأة و87 طفلا، أما عدد الجرحى فقد بلغ نحو 6300.

وبالنسبة إلى حصيلة القتلى والجرحى للهجوم الشديد الذي استهدف ضاحية بيروت أمس الجمعة، أفادت بيانات الوزارة بأن 11 شخصا قتلوا فيما أصيب 108 آخرون.


وكان حزب الله
أكد مقتل حسن نصر الله
في غارة
إسرائيلية جوية بضاحية بيروت الجنوبية أمس الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في 8 أكتوبر الماضي، قتلت 1640 شخصا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة، وبلغ عدد الجرحى 8408 .

وأشارت السلطات اللبنانية إلى أن أعداد الضحايا ستستمر في الارتفاع، حيث لا يزال هناك الكثير من الأشخاص تحت الأنقاض، وفي عداد المفقودين.

وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته على لبنان.

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