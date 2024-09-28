التشاؤم القياسي في سوق النفط يعكس هيمنة الخوارزميات

كما أن المخاوف من ضعف في القطاع الصناعي العالمي تلقي بثقلها على السوق، وهو ما ظهر في المراهنات الكبيرة ضد أسعار الديزل.



ولكن حجم المراكز الاستثمارية تلك في حد ذاته يشير إلى تحول أعمق في السوق، حيث زادت الرهانات على هبوط أسعار النفط مؤخراً، متجاوزة ما كانت عليه عندما بدأت "أوبك" حرب الأسعار في بداية جائحة "كوفيد".

فقد اختفى تقريباً المستثمرون الذين يحتفظون بالنفط تحوطاً ضد التضخم، فيما أدى التشاؤم بشأن ارتفاع الأسعار في العام المقبل إلى تثبيط المتداولين عن شراء النفط عند انخفاض الأسعار.

وسمح انسحاب هؤلاء المتداولين لصناديق تداول السلع الاستشارية -وهي صناديق تعتمد على مؤشرات تقنية- بتعزيز نفوذها، ما دفعها إلى تكوين رهانات بيعية ضخمة.



وقال إيليا بوشويف، الشريك الإداري في شركة "بنتاثلون إنفستمنتس" (Pentathlon Investments) والذي يدرّس أيضاً في جامعة نيويورك إن: "مراكز البيع الصافية في سوق النفط ذات تأثير كبير، إذ إن شركات عديدة مشاركة في السوق تعمل حالياً ومعنوياتها منخفضة إلى أدنى درجة".



التشاؤم يبلغ مستويات قياسية

مع تحول البنوك المركزية من التركيز على كبح التضخم إلى خفض أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد، خفض مديرو الصناديق مخصصاتهم للاستثمار في السلع إلى أدنى مستوى منذ سبع سنوات، وفقاً لاستطلاع أجراه "بنك أوف أميركا" في سبتمبر.

ساهم هذا الخروج الجماعي في خفض المراكز الاستثمارية من قبل شركات إدارة الأموال، مثل صناديق التحوط، إلى مستويات تشاؤمية قرب أدنى ما سجلته منذ عام 2011 في جميع عقود النفط الرئيسية. وتحول موقف هؤلاء المستثمرين خلال الشهر الحالي إلى "صافي بيع" لعقود خام برنت للمرة الأولى على الإطلاق، ولا يزالون يحتفظون برهانات بيعية صافية بأحجام قياسية على العقود الآجلة والخيارات الخاصة بزيت الديزل.



ومع زيادة نفوذ صناديق التداول الاستشارية، كان هناك ثلاث حالات على الأقل خلال الشهرين الماضيين نُسب فيها لهذه الصناديق التي تعتمد على الخوارزميات دور في تفاقم التحركات في كلا الاتجاهين، ما أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار.



وقال تريفور وودز، كبير مسؤولي الاستثمار في "نورثرن ترايس كابيتال"، الذي يعتمد على استراتيجيات التداول بناءً على القرارات الفردية: "الوضع سيء للغاية. لا أحد يمتلك قناعة راسخة".



انخفاض الطلب على النفط وارتفاع المخزون

يعود جانب كبير من ترجيح هبوط الأسعار إلى المؤشرات الأساسية للنفط الخام. على الصعيد العالمي، من المتوقع أن تزيد المخزونات، مع توقع ارتفاع الإمدادات المخزنة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 2.73 مليار برميل في عام 2025، وفقاً لتقديرات الحكومة الأميركية.



كما تظهر علامات ضعف في الطلب من قطاع التكرير، إذ خفّضت المصافي في أوروبا معدلات المعالجة، وانخفضت أرباح إنتاج الوقود مثل البنزين والديزل في الولايات المتحدة لتقترب من أدنى مستوياتها الموسمية منذ جائحة كوفيد.



ومع ذلك، فإن المراهنات المتطرفة تزيد من احتمال الارتداد الحاد؛ حيث لا تزال السوق تحتمل محفزات صعودية، مثل الاضطرابات الأخيرة في الإمدادات الليبية، وحزم التحفيز الاقتصادي من الصين، وتخفيضات الفائدة الجريئة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. في الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2022.

وكتب محللو "ماكواري" في مذكرة: ما زلنا نتوقع هبوط (الأسعار) من الناحية الهيكلية، لكن الشعور بعدم الارتياح يتزايد مع توحد وجهات النظر التشاؤمية.



كما أن بعض المتداولين مترددون في اتخاذ مراكز كبيرة قبل الانتخابات الأميركية، والتي قد يكون لها تأثير واسع على سوق النفط، وفقاً لما ذكره عدد من المتداولين. هذه الضبابية، في عام كان بالفعل صعباً على العديد من المتداولين، تثنيهم عن شراء النفط في أي وقت قريب.



وقال وودز من "نورثرن ترايس" إن "الوضع أشبه بمدينة أشباح".، نقلا عن بلومبرغ.

