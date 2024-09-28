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الخدمات.. قدرات تصديرية هائلة فكيف نسخرها لدفع النمو؟

9/28/2024 2:51:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - شدد خبراء اقتصاديون على أهمية توسيع الحكومة الاستراتيجة الوطنية للتصدير لتشمل أكبر قدر ممكن من القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات، الذي يزخر بالقدرات التصديرية والفرص الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية جدا، وتبني استراتيجية وطنية للترويج للفرص التصديرية التي يوفرها القطاع.
وأكد هؤلاء، أن قطاع الخدمات من القطاعات الحيوية والرئيسية في تنشيط العجلة الاقتصادية ويعد من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتفرع منه قطاعات اقتصادية عديدة تساهم في النمو الاقتصادي بشكل كبير، كقطاع السياحة، النقل، التعليم، تكنولوجيا المعلومات والقطاعين المالي والصحي، ويعد قطاع الخدمات من القطاعات المساندة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، والتي تعمل على توسيع أعمالها وتطوير أدائها.
وبغية الارتقاء بالقدرات التصديرية لهذا القطاع، طالب الخبراء أيضا بضرورة تبني الحكومة مبادرات دعم وتحفيز الصادرات الخاصة بعدد من القطاعات الفرعية المنضوية تحت مظلة هذا القطاع الواسع، ولا سيما قطاع السياحة والخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى النقل والتعليم، إلى جانب أهمية توسيع دعم برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة تجارة الأردن.
وفيما تغيب الإحصائيات المحلية المتعلقة بحجم صادرات قطاع الخدمات في الأردن، تكشف دراسة عربية أصدرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن حجم صادرات قطاع الخدمات في الأردن شكل ما نسبته
48 % من إجمالي حجم الصادرات الوطنية الأردنية في العام 2018، والتي ناهزت نحو 5.5 مليار دينار.
وبحسب الدراسة التي تقوم على تحليل هيكلة الصادرات في قطاع الخدمات وفقا للفئات الرئيسية الثلاث (السياحة، النقل والخدمات الأخرى)، فإن معظم صادرات الخدمات في الأردن تأتي في القطاعين الفرعيين السياحة والنقل.
وتشير تقديرات حديثة لغرفة تجارة الأردن إلى أنه بالرغم من أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد الأردني تصل إلى نحو 35 %، إلا أنها تبقى أقل من نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عالميا، والمقدرة من قبل البنك الدولي بـ60 %، كما أنها أقل من نسبة مساهمته في اقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل المقدرة
بـ45 %.
وقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي: "إن قطاع الخدمات المحلي يوفر قدرات تصديرية واعدة، وفرصا اقتصادية كبيرة تنتظر استثمارها".
وأكد الرفاعي أن الاقتصاد الأردني يعتبر من الاقتصادات الخدمية بامتياز، حيث إن عددا كبيرا من الخدمات الفرعية المنضوية تحت مظلة قطاع الخدمات، لها وزن كبير في معادلة الاقتصاد الوطني ورفد خزيتنه، إضافة إلى مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل، وإسناد القطاعات الاستراتجية الأخرى، كقطاع السياحة، النقل، قطاع التعليم والتدريب والخدمات المالية وغيرها.
وبين الرفاعي، أن قطاع الخدمات في الأردن يعد من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقترب نسبة مساهمته إلى حوالي35 %، كما ويبلغ عدد الشركات العاملة به والمسجلة لدى غرف التجارة نحو 22 ألف شركة، كما أنه يشغل ما يزيد على 200 ألف عامل أردني، لافتا إلى أن هذه المؤشرات المذكورة، تؤكد أن هذا القطاع، لديه قدرات كامنة يمكن أن يعول عليها في دفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الأمام والمساهمة في التغلب على بعض المشكلات الاقتصادية المحلية.
وأوضح الرفاعي أن غرفة تجارة الأردن تمكنت مؤخرا، من إدراج مجموعة من قطاعات قطاع الخدمات الذي يندرج تحته نحو 35 قطاعا فرعيا، في الاستراتيجية الوطنية للتصدير، إذ تستفيد القطاعات المدرجة في الاستراتيجية من برامج الدعم الحكومي والحوافز التصديرية.
وبحسب الرفاعي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، أهم القطاعات الفرعية في قطاع الخدمات التي تم ضمها إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير، يتمثل في قطاع الاستشارات بمجالاته المختلفة (القانونية، التجارية، الطبية، الهندسية، الدراسية .إلخ)، إضافة إلى قطاع التدريب وكذلك قطاع النقل.
وأشار الرفاعي إلى أن غرفة تجارة الأردن تعمل حاليا على إدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاستراتيجية الوطنية للتصدير، خاصة في ظل البنية التحتية التكنولوجية الجيدة والموارد البشرية المؤهلة محليا في هذا المجال، مما يرفع من إمكانية قدرة هذا القطاع على التصدير.
وبهدف الارتقاء بالقدرات التصديرية لقطاع الخدمات في المملكة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، دعا الرفاعي الحكومة إلى ضرورة تمكين قطاع الخدمات وتقديم الدعم اللازم له، إضافة إلى توسيع تغطية مظلة الاستراتيجية الوطنية للتصدير، لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات الخدمية، عدا عن تخفيض كلف التشغيل وممارسة الأعمال للقطاعات الخدمية، إضافة إلى توسيع تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية، الذي سينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة تجارة الأردن.
ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025)، تم إقرارها في العام الماضي، كجزء من مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف الى رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها، وتقديم الدعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
من جانبه، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات الحيوية والرئيسية في تنشيط العجلة الاقتصادية ومن أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتفرع منه قطاعات اقتصادية عديدة، تساهم في النمو الاقتصادي بشكل كبير كقطاع السياحة، النقل، التعليم وتكنولوجيا المعلومات، والقطاعين المالي والصحي، ويعد قطاع الخدمات من القطاعات المساندة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتي تعمل على توسيع أعمالها وتطوير أدائها، كما أن لديه قدرة كبيرة على توليد فرص عمل، عدا عن تميزه بالمرونة وسرعة الاستجابة في مواجهة التحديات والصعوبات.
وأوضح حجازي أن قطاع الخدمات يزخر بالقدرات التصديرية والفرص الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية جداً، حيث تعد قطاعات السياحة والمال والتكنولوجيا، من أهم القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات التي تتوفر فيها تلك القدرات، ويظهر مدى أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي؛ إذ إن عائدات السياحة من أهم موارد تغذية احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، كما أن القطاع المالي يقوم بدور مهم في تقديم الخدمات المالية من خلال توفير الأموال وضخ السيولة في الأسواق، ويقدم قطاع التكنولوجيا خدمات البرمجة والتطوير والاستشارات التقنية، التي تعزز من البنية التحتية في بيئة الأعمال.
ويرى حجازي، أن تعزيز القدرات التصديرية لقطاع الخدمات وتعظيم الفائدة الاقتصادية منه، يستدعيان العمل على إزالة العديد من المعيقات التي تصطدم بها القطاعات الفرعية الرئيسية لقطاع الخدمات (السياحة والنقل والخدمات المالية ، وتكنولوجيا المعلومات)، منها ارتفاع كلف الأعمال، والضرائب والرسوم العامة، والبيروقراطية، إضافة إلى استغلال الفرص التصديرية المتاحة في القطاع، من خلال إنشاء استراتيجيات تسويقية تستهدف الأسواق الخارجية بشكل فعال، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم تقديم الخدمات، مثل الاتصالات والنقل.
وتضاف إلى ذلك، أهمية تصميم الحكومة مبادرات دعم وتحفيز الصادرات الخاصة بالقطاع، فضلا عن وجوب العمل على ترويج الخدمات السياحية في المملكة من خلال تعزيز الجهود التسويقية للقطاع وتعظيم العائد السياحي، علاوة على ضرورة تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية وتوسيع شبكة الطرق وتطوير وتنويع المنتج السياحي ورفع مستوى الخدمات في الأماكن السياحية والأثرية، من مرافق صحية ومطاعم وأماكن ترفيهية ووسائل نقل مريحة.
إلى ذلك قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة: "إن أغلب القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات تتمتع بقدرات تصديرية كامنة لم تستغل بعد، بما فيها قطاع التكنولوجيا، الذي يمتلك فرصا تصديرية هائلة في مجالات متعددة، مثل تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية. هناك إمكانيات كبيرة لتقديم حلول مبتكرة محليا وتصديرها للأسواق العالمية".
ولفت الرواجبة، إلى أن ما يعيق استثمار هذه الفرص هو تحديات تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلى ضعف التمويل الموجه للشركات الناشئة، وعدم مواكبة بعض التشريعات للتطورات السريعة في القطاع.
وأكد الرواجبة، أن قطاع الخدمات وخاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنضوي تحته، يعد محوريا في الاقتصاد الوطني. فهو ليس مجرد قطاع مستقل، بل يشكل أساسا للقطاعات الأخرى التي تعتمد عليه لتطوير أعمالها وزيادة إنتاجيتها، وتسريع عملياتها. إذ يرتفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، عدا عن قدراته التشغيلية العالية وتوفيره لفرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أن الخدمات التكنولوجية تؤثر على تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية الأخرى.
وبقصد الرفع من سوية قطاع الخدمات التصديرية، طالب الرواجبة الحكومة بتوفير التمويل المناسب للمشاريع الريادية والشركات الناشئة في القطاع . كما ينتظر منها مراجعة وتحديث التشريعات التي تعيق نمو القطاع، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الناشئة. إضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل على تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتقديم حوافز لتصدير المنتجات الخدمية التي يقدمها القطاع.
كما طالب بزيادة تصدير قطاع الخدمات التكنولوجية، وضرورة الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار من خلال الدعم الحكومي والحوافز الضريبية للشركات الناشئة. كذلك، تحتاج الشركات إلى تعزيز قدراتها التنافسية من خلال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها، للتعامل مع التقنيات الحديثة. إضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الاستفادة من الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

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