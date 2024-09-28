جيش الاحتلال يعلن فرض حصار عسكري على لبنان
التاريخ
9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر فرض حصار عسكري شامل على لبنان.
وقال موقع واللا الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري"إسرائيلي" أن الجيش سيمنع بموجب القرار هبوط طائرات شحن قادمة من سوريا وإيران.
وأضاف المصدر، ان الحصار سيشمل أيضًا استهداف أي جرافات أو آليات تُستخدم لإصلاح المعابر التي تعرضت للقصف.-(وكالات)
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