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جيش الاحتلال يعلن فرض حصار عسكري على لبنان

9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر فرض حصار عسكري شامل على لبنان.

وقال موقع واللا الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري"إسرائيلي" أن الجيش سيمنع بموجب القرار هبوط طائرات شحن قادمة من سوريا وإيران.


وأضاف المصدر، ان الحصار سيشمل أيضًا استهداف أي جرافات أو آليات تُستخدم لإصلاح المعابر التي تعرضت للقصف.-(وكالات)

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