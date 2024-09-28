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علماء يكتشفون إيقافا مؤقتا للخصوبة

9/28/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة Cell، إحداث ثورة في مستقبل علاجات الخصوبة، حيث أشارت إلى أن أجنتنا قد تمتلك قدرة على الخمول مماثلة لتلك التي لوحظت في العديد من الثدييات الأخرى، مما يفتح إمكانات جديدة للطب التناسلي وأبحاث الخلايا الجذعية، موضحة أن القدرة على الدخول في حالة من السكون هي سمة مشتركة بين أكثر من 130 نوعًا من الثدييات. وتسمح هذه الحيلة التطورية للحيوانات بتأخير زرع أجنتها استجابة للظروف البيئية غير المواتية، مما يؤدي فعليًا إلى إيقاف النمو حتى تتحسن الظروف. وفي حين تم توثيق هذه الظاهرة جيدًا في حيوانات، مثل الفئران والكنغر وحتى الدببة، فإنه لم تتم ملاحظتها بشكل قاطع في البشر حتى الآن. وفي الدراسة، أثبت فريق من العلماء الدوليين، بقيادة باحثين من معهد ماكس بلانك لعلم الوراثة الجزيئية في ألمانيا ومعهد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية في النمسا، أنه من الممكن حث الأجنة البشرية والخلايا الجذعية على الدخول في حالة تشبه السكون. وتتميز هذه الحالة من السكون بتباطؤ النمو، وانخفاض استهلاك الطاقة، والقدرة المذهلة على استئناف النمو الطبيعي عندما يتم إعطاء الإشارات الصحيحة.
تباطؤ النمو
إن مفتاح إحداث هذا التوقف الجنيني يكمن في التلاعب بمسار خلوي يُعرف باسم mTOR (الهدف الميكانيكي للراباميسين). ومن خلال تثبيط نشاط mTOR، تمكن الباحثون من إبطاء نمو ((الأجنة البشرية)) بشكل كبير، وهي هياكل مزروعة في المختبر تحاكي عن كثب الأجنة في المرحلة المبكرة. وتوفر هذه الخلايا، التي تم إنشاؤها باستخدام الخلايا الجذعية متعددة القدرات البشرية، بديلا أخلاقيا لدراسة الأجنة البشرية الفعلية مع الاستمرار في تقديم رؤى قيمة حول التطور المبكر.
وعندما عولجت الخلايا البلعمية بمثبطات mTOR، دخلت هذه الخلايا في حالة من الخمول يمكن الحفاظ عليها لمدة تصل إلى ثمانية أيام. وخلال هذا الوقت، تباطأت عملية انقسام الخلايا إلى حد كبير، وأظهرت الهياكل الشبيهة بالجنين انخفاضا في النشاط الأيضي. واللافت للنظر أنه عندما أزيلت المثبطات ((استيقظت)) الخلايا البلعمية، واستمرت في نموها وكأن شيئا لم يحدث.
حالة السكون يقول أيدان بولوت كارسلي أوغلو، أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، في بيان: ((عندما عالجنا الخلايا الجذعية البشرية والأورام الانفجارية باستخدام مثبط mTOR، لاحظنا تأخيرًا في النمو، مما يعني أن الخلايا البشرية يمكنها نشر الآلية الجزيئية لاستنباط استجابة تشبه السكون)).
وعلى الرغم من أن الدراسة تمثل تقدما كبيرا في فهمنا تطور الأجنة البشرية، فإن الباحثين يؤكدون أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يتسنى ترجمة هذه النتائج إلى تطبيقات سريرية، ولا بد من معالجة الاعتبارات الأخلاقية ومخاوف السلامة بعناية قبل تنفيذ أي تقنيات تتضمن التلاعب بالأجنة البشرية في علاجات الخصوبة.

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