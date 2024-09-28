ترحيل 11894 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

(MENAFN
- Al Watan)
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16/ 03/ 1446 هـ الموافق 19/ 09/ 2024 م إلى 22/ 03/ 1446هـ الموافق 25/ 09/ 2024م، عن ترحيل 11894 مخالفاً.
- المخالفون 15324
- الإقامة 9235
- أمن الحدود 3772
- نظام العمل 2317 المتسللون
- 1226 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %48 يمنيون.
- %51 إثيوبيون.
- %1 جنسيات أخرى.
- 116 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
- 4 تورطوا في نقل
وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات
- 13657 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 11952 رجلاً.
- 1705 نساء.
- 6520 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 1385 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 11894 رحلوا.
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