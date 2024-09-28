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ترحيل 11894 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

9/28/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16/ 03/ 1446 هـ الموافق 19/ 09/ 2024 م إلى 22/ 03/ 1446هـ الموافق 25/ 09/ 2024م، عن ترحيل 11894 مخالفاً.
- المخالفون 15324
- الإقامة 9235
- أمن الحدود 3772
- نظام العمل 2317
المتسللون
- 1226 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %48 يمنيون.
- %51 إثيوبيون.
- %1 جنسيات أخرى.
- 116 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
- 4 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة.
الإجراءات
- 13657 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 11952 رجلاً.
- 1705 نساء.
- 6520 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 1385 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 11894 رحلوا.

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