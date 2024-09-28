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هل أصدرت مصر قراراً بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار؟

9/28/2024 9:18:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024، ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، وذلك بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن، مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين.

وحذرت من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسماسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة التي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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