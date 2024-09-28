غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية وجنوب لبنان وشرقه

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استهدفت غارات اسرائيلية جديدة الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إعلان اسرائيل "القضاء" على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وسط غارات إسرائيلية مكثّفة منذ مساء الجمعة على المنطقة.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر امني أن "غارة اسرائيلية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، وأصابت "مبنى" وتحديدا "الطابقين الثاني والثالث". وشوهدت أعمدة الدخان الكثيفة من عدة مواقع في الضاحية.
وتحدّثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية من جهتها عن "سقوط جرحى" في الغارة التي "استهدفت مبنى على طريق صيدا القديمة في مار مخايل" في الضاحية الجنوبية.
وأفادت الوكالة الوطنية كذلك عن غارات جديدة منذ الصباح على جنوب لبنان وشرقه، وطالت إحداها منطقة جبلية واقعة شمال بيروت، وبعيدة عن
معاقل
حزب
الله.
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