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غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية وجنوب لبنان وشرقه

9/28/2024 9:13:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استهدفت غارات اسرائيلية جديدة الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إعلان اسرائيل "القضاء" على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وسط غارات إسرائيلية مكثّفة منذ مساء الجمعة على المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر امني أن "غارة اسرائيلية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، وأصابت "مبنى" وتحديدا "الطابقين الثاني والثالث". وشوهدت أعمدة الدخان الكثيفة من عدة مواقع في الضاحية.

وتحدّثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية من جهتها عن "سقوط جرحى" في الغارة التي "استهدفت مبنى على طريق صيدا القديمة في مار مخايل" في الضاحية الجنوبية.

وأفادت الوكالة الوطنية كذلك عن غارات جديدة منذ الصباح على جنوب لبنان وشرقه، وطالت إحداها منطقة جبلية واقعة شمال بيروت، وبعيدة عن
معاقل
حزب
الله.

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