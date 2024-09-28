حزب الله اللبناني يعلن استشهاد أمينه العام حسن نصر الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل أبيب / PNN- أكد حزب الله اللبناني اليوم السبت استشهاد الأمين العام حسن نصر الله.
وأضاف أن قيادته تتعهد بمواصلة“جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف”.
وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا“تصفية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله”.
جاء ذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، وذلك بعد يوم من قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر القيادة المركزي للجماعة.
وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه قتل قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله علي كركي.
وأشار أدرعي إلى أن“طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق أغارت على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية”.
وتابع:“لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل”.
ولفت إلى أنه“خلال 32 سنة من قيادته لتنظيم حزب الله الإرهابي كان حسن نصر الله مسؤولا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الآلاف من الأعمال الإرهابية ضد دولة إسرائيل وفي أنحاء العالم”.
ومضى المتحدث قائلا:“لقد كان نصر الله صاحب القرار الرئيسي في التنظيم وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي اتخذه حزب الله وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضا”.
وتابع:“لقد انضمت منظمة حزب الله الإرهابية وزعيمها حسن نصر الله في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر إلى الحرب ضد دولة إسرائيل ومنذ ذلك الوقت واصل حزب الله هجماته ضد مواطني إسرائيل وجر دولة لبنان والمنطقة إلى التصعيد”.
ووفق المتحدث“سيواصل جيش الدفاع استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل”.
في السياق، قال مصدر مقرب من حزب الله السبت إن الاتصال فقد بحسن نصر الله منذ مساء الجمعة.
وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن“الاتصال فقد بنصر الله منذ الجمعة”، لكنه لم يؤكد اغتياله.
في المقابل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن“جعبة الجيش لم تفرغ بعد اغتيال نصر الله”.
وقال هرتسي هاليفي في بيان“هذا ليس آخر ما في جعبتنا.. الرسالة بسيطة.. أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه”.
كما قال نداف شوشاني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى لصراع أوسع نطاقا بعد القضاء على نصر الله، لكنها تأمل أن يؤدي مقتله إلى دفع الجماعة المدعومة من إيران إلى تغيير مسارها.
وأضاف في إفادة إعلامية بعد إعلان الجيش أنه قتل نصر الله“نأمل أن يغير هذا تصرفات حزب الله”.
لكنه قال إنه لا يزال هناك طريق طويل لإضعاف قدرات حزب الله.
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