حزب الله اللبناني يعلن استشهاد أمينه العام حسن نصر الله

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب / PNN- أكد حزب الله اللبناني اليوم السبت استشهاد الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف أن قيادته تتعهد بمواصلة“جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا“تصفية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله”.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، وذلك بعد يوم من إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر القيادة المركزي للجماعة.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه قتل قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله علي كركي.

وأشار أدرعي إلى أن“طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق أغارت على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية”.

وتابع:“لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل”.

ولفت إلى أنه“خلال 32 سنة من قيادته لتنظيم حزب الله الإرهابي كان حسن نصر الله مسؤولا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الآلاف من الأعمال الإرهابية ضد دولة إسرائيل وفي أنحاء العالم”.

ومضى المتحدث قائلا:“لقد كان نصر الله صاحب القرار الرئيسي في التنظيم وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي اتخذه حزب الله وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضا”.

وتابع:“لقد انضمت منظمة حزب الله الإرهابية وزعيمها حسن نصر الله في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر إلى الحرب ضد دولة إسرائيل ومنذ ذلك الوقت واصل حزب الله هجماته ضد مواطني إسرائيل وجر دولة لبنان والمنطقة إلى التصعيد”.

ووفق المتحدث“سيواصل جيش الدفاع استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل”.

في السياق، قال مصدر مقرب من حزب الله السبت إن الاتصال فقد بحسن نصر الله منذ مساء الجمعة.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن“الاتصال فقد بنصر الله منذ الجمعة”، لكنه لم يؤكد اغتياله.

في المقابل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن“جعبة الجيش لم تفرغ بعد اغتيال نصر الله”.

وقال هرتسي هاليفي في بيان“هذا ليس آخر ما في جعبتنا.. الرسالة بسيطة.. أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه”.

كما قال نداف شوشاني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى لصراع أوسع نطاقا بعد القضاء على نصر الله، لكنها تأمل أن يؤدي مقتله إلى دفع الجماعة المدعومة من إيران إلى تغيير مسارها.

وأضاف في إفادة إعلامية بعد إعلان الجيش أنه قتل نصر الله“نأمل أن يغير هذا تصرفات حزب الله”.

لكنه قال إنه لا يزال هناك طريق طويل لإضعاف قدرات حزب الله.