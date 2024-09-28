حزب الله ينعى رسميا أمينه العام السيد حسن نصرالله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نعى حزب الله اللبناني رسمياً أمينه العام السيد حسن نصرالله، وذلك بعد إعلان الجيش الاسرائيلي "تصفيته" في الغارات غير المسبوقة على مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.
وتعهد الحزب في بيان بمواصلة "مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف".
وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني أكد في مؤتمر صحافي افتراضي عبر منصة "إكس"، أن "حسن نصرالله قتل". وأنه "تمت تصفية معظم كبار
قادة
حزب
الله".
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