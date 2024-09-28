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حزب الله ينعى رسميا أمينه العام السيد حسن نصرالله

9/28/2024 8:05:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى حزب الله اللبناني رسمياً أمينه العام السيد حسن نصرالله، وذلك بعد إعلان الجيش الاسرائيلي "تصفيته" في الغارات غير المسبوقة على مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.

وتعهد الحزب في بيان بمواصلة "مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني أكد في مؤتمر صحافي افتراضي عبر منصة "إكس"، أن "حسن نصرالله قتل". وأنه "تمت تصفية معظم كبار
قادة
حزب
الله".

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