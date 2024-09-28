المرشد الأعلى لإيران لبنان سيجعل إسرائيل تندم

MENAFN - Al-Anbaa) قال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي إن "مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله"، وإن" لبنان سيجعل إسرائيل تندم".

وأضاف في أول تصريح بعد إعلان اسرائيل تصفية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن: "الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية".

وتابع ان "العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية

في

غزة".