المرشد الأعلى لإيران لبنان سيجعل إسرائيل تندم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي إن "مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله"، وإن" لبنان سيجعل إسرائيل تندم".
وأضاف في أول تصريح بعد إعلان اسرائيل تصفية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن: "الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية".
وتابع ان "العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية
في
غزة".
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