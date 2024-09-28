41 ألفاً و586 قتيلاً حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 41 ألفاً و586 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 96 ألفاً و210 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 52 شهيداً و118 مصاباً خلال الـ48 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ358 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».