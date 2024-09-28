الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال حسن نصر الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN/ أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، صباح اليوم السبت، اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنه اغتال معه قائد المنطقة الجنوبية في حزب الله، علي كركي، وضباط آخرين.
وتواصل القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى وصولا للبقاع جنوبي للبنان طيلة ليل الجمعة - السبت، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر القيادة المركزي لحزب الله في وسط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة. وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة متتالية طيلة ليل الجمعة - السبت ضد ما وصفها بالأهداف الإستراتيجية لحزب الله في بيروت التي تشمل مراكز تصنيع وتخزين أسلحة إستراتيجية ومقرات قيادة، وكذلك استهداف مواقع مختلفة في جنوبي لبنان. وقبل منتصف الليل،
و قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن نتائج قصف مقر قيادة حزب الله ما زالت قيد الفحص.. لا تغيير في التعليمات حتى الآن، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من حزب الله أنه انقطع الاتصال مع كبار قادة الحزب.
واستندت التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن اغتيال نصر الله إلى مؤشرات وتقديرات بوجوده في المقر المستهدف، فيما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "ذاهبون إلى حرب". وأعلن الجيش الإسرائيلي أن محاولة اغتيال نصر الله "عملية هامة جدا قد تغير الشرق الأوسط... أنظارنا على كافة الساحات على إيران والعراق واليمن وسورية".
وأحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 90 آخرين في حصيلة قالت إنها غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على حارة حريك بالضاحية الجنوبية.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه.
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