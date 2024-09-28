الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال حسن نصر الله

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، صباح اليوم السبت، اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنه اغتال معه قائد المنطقة الجنوبية في حزب الله، علي كركي، وضباط آخرين.

وتواصل القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى وصولا للبقاع جنوبي للبنان طيلة ليل الجمعة - السبت، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه مقر القيادة المركزي لحزب الله في وسط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة. وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة متتالية طيلة ليل الجمعة - السبت ضد ما وصفها بالأهداف الإستراتيجية لحزب الله في بيروت التي تشمل مراكز تصنيع وتخزين أسلحة إستراتيجية ومقرات قيادة، وكذلك استهداف مواقع مختلفة في جنوبي لبنان. وقبل منتصف الليل،



و قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن نتائج قصف مقر قيادة حزب الله ما زالت قيد الفحص.. لا تغيير في التعليمات حتى الآن، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من حزب الله أنه انقطع الاتصال مع كبار قادة الحزب.

واستندت التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن اغتيال نصر الله إلى مؤشرات وتقديرات بوجوده في المقر المستهدف، فيما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "ذاهبون إلى حرب". وأعلن الجيش الإسرائيلي أن محاولة اغتيال نصر الله "عملية هامة جدا قد تغير الشرق الأوسط... أنظارنا على كافة الساحات على إيران والعراق واليمن وسورية".

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 90 آخرين في حصيلة قالت إنها غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه.