Saturday, 28 September 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري غرب نابلس

9/28/2024 6:08:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا
من بلدة يعبد جنوب جنين، على حاجز عسكري غرب نابلس.


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء رياض خميس ابو عابد (26 عاما)، أثناء مروره على حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس.

يذكر أن أبو عابد له شقيق معتقل إداري في سجون الاحتلال وهو "محمد".

MENAFN28092024000205011050ID1108725085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث