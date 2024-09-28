الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا
من بلدة يعبد جنوب جنين، على حاجز عسكري غرب نابلس.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء رياض خميس ابو عابد (26 عاما)، أثناء مروره على حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس.
يذكر أن أبو عابد له شقيق معتقل إداري في سجون الاحتلال وهو "محمد".
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