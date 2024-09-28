الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري غرب نابلس

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابامن بلدة يعبد جنوب جنين، على حاجز عسكري غرب نابلس.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء رياض خميس ابو عابد (26 عاما)، أثناء مروره على حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس.

يذكر أن أبو عابد له شقيق معتقل إداري في سجون الاحتلال وهو "محمد".