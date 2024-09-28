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النتشة: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة يعبر عن الاجماع الوطني

9/28/2024 6:08:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة والذي شدد فيه على عدم السماح باقتطاع أي جزء من أراضي قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو الموقف الذي يعبر عن إجماع الكل الفلسطيني بمختلف مكوناته السياسية.

واعتبر النتشة في بيان صدر عن مكتبه، أن الحل الوحيد لما يجري من حرب إبادة جماعية في القطاع هو الوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء بإعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها كما كانت في السابق، وعودة القيادة الفلسطينية لبسط سيطرتها عل القطاع.

وأكد أن مشروع ومخطط التهجير الاسرائيلي لأبناء شعبنا في الضفة والقطاع باء بالفشل بفضل صمود شعبنا وثباته على الأرض، بالتضافر مع موقف القيادة الفلسطينية الرافض لهذا المخطط والذي التقى أيضا مع الموقفين المصري والأردني بهذا الصدد.

وقال النتشة إنه لا دولة فلسطينية بدون غزة، والقطاع جزء أصيل من التراب الوطني الفلسطيني الذي ارتوى بدماء الشهداء الزكية، وعلى العالم أجمع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يفرطوا بذرة تراب واحدة من أرض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال وعاصمتها القدس الشرقية.

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