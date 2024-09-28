النتشة: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة يعبر عن الاجماع الوطني

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة والذي شدد فيه على عدم السماح باقتطاع أي جزء من أراضي قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو الموقف الذي يعبر عن إجماع الكل الفلسطيني بمختلف مكوناته السياسية.
واعتبر النتشة في بيان صدر عن مكتبه، أن الحل الوحيد لما يجري من حرب إبادة جماعية في القطاع هو الوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء بإعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها كما كانت في السابق، وعودة القيادة الفلسطينية لبسط سيطرتها عل القطاع.
وأكد أن مشروع ومخطط التهجير الاسرائيلي لأبناء شعبنا في الضفة والقطاع باء بالفشل بفضل صمود شعبنا وثباته على الأرض، بالتضافر مع موقف القيادة الفلسطينية الرافض لهذا المخطط والذي التقى أيضا مع الموقفين المصري والأردني بهذا الصدد.
وقال النتشة إنه لا دولة فلسطينية بدون غزة، والقطاع جزء أصيل من التراب الوطني الفلسطيني الذي ارتوى بدماء الشهداء الزكية، وعلى العالم أجمع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يفرطوا بذرة تراب واحدة من أرض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال وعاصمتها القدس الشرقية.
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