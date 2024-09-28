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لبنان يمنع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار الحريري

9/28/2024 6:06:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول ( بترا ) - أوعز وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إلى إدارة مطار رفيق الحريري الدولي بعدم السماح لطائرة إيرانية متجهة إلى المطار بالهبوط وعدم دخول الأجواء اللبنانية بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على سلامة الأمن الوطني والامتثال للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ما يعكس التزام الحكومة اللبنانية بحماية أجواء البلاد وتطبيق قوانين الطيران المدني.
--(بترا )
ع ط
28/09/2024 12:08:00

MENAFN28092024000117011021ID1108725074

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