لبنان يمنع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار الحريري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول ( بترا ) - أوعز الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إلى إدارة مطار رفيق الحريري الدولي بعدم السماح لطائرة إيرانية متجهة إلى المطار بالهبوط وعدم دخول الأجواء اللبنانية بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على سلامة الأمن الوطني والامتثال للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ما يعكس التزام الحكومة اللبنانية بحماية أجواء البلاد وتطبيق قوانين الطيران المدني.

--(بترا )

ع ط

28/09/2024 12:08:00