لبنان يمنع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار الحريري

لبنان يمنع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار الحريري
التاريخ
9/28/2024 6:06:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول ( بترا ) - أوعز وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إلى إدارة مطار رفيق الحريري الدولي بعدم السماح لطائرة إيرانية متجهة إلى المطار بالهبوط وعدم دخول الأجواء اللبنانية بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على سلامة الأمن الوطني والامتثال للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ما يعكس التزام الحكومة اللبنانية بحماية أجواء البلاد وتطبيق قوانين الطيران المدني.
--(بترا )
ع ط
28/09/2024 12:08:00
MENAFN28092024000117011021ID1108725074
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