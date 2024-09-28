وفاة بطلة هاري بوتر عن 89 عاماً

توفيت الممثلة البريطانية ماغي سميث، التي نالت جائزة الأوسكار مرتين وتألقت في مسرحيات شكسبير وظهرت لاحقاً في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن عمر ناهز 89 عاماً، وذلك وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أمس.

وسميث هي من القلائل الذين حصلوا على ثلاثية الجوائز، إذ حصلت على الأوسكار مرتين، وإيمي أربع مرات، إضافة إلى جائزة توني. وبدأت مسيرتها الفنية الطويلة على خشبة المسرح في الخمسينيات.

وكان الملك تشارلز في مقدمة المعزين، وقال إنه شعر بحزن عميق عند سماع نبأ وفاة سميث.

وأضاف، في بيان: «مع إسدال الستار على كنز وطني، فإننا ننضم إلى كل من حول العالم في تذكر عروضها الرائعة العديدة ودفئها وذكائها الذي أشرق على المسرح وخارجه بإعجاب ومودة كبيرين».

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن سميث: «قدمت لنا عوالم جديدة من خلال القصص التي لا تعد ولا تحصى التي مثلتها خلال مسيرتها المهنية الطويلة».

وتابع: «أحبها الكثيرون لموهبتها العظيمة، وأصبحت كنزاً وطنياً حقيقياً سيظل عمله عزيزاً على الأجيال القادمة».

وبالنسبة إلى المعجبين في القرن الحادي والعشرين، تشتهر سميث بدورها في شخصية منيرفا مكغونغال في سلسلة (هاري بوتر) المؤلفة من سبعة أفلام، والكونتيسة الأرملة فيولت كراولي في المسلسل التلفزيوني الناجح والفيلم المشتق منه «داونتون آبي»، وهو دور بدا كأنه مصمم خصيصاً لممثلة معروفة بتعليقاتها اللاذعة ونكاتها الساخرة.

وترشحت سميث لأول جائزة أوسكار لها عن دورها في تجسيد شخصية ديدمونة أمام لورانس أوليفييه في فيلم (أوثيلو) «عطيل» عام 1965، قبل أن تفوز بجائزتها الأولى عن دور مدرسة في إدنبرة في فيلم (ذا برايم أوف ميس جين برودي) «ذروة نجاح الآنسة جان برودي» عام 1969.

وفازت بجائزة الأوسكار الثانية عن دورها المساعد في الفيلم الكوميدي (كاليفورنيا سويت) «جناح كاليفورنيا» عام 1979 في أداء قال عنه زميلها في طاقم عمل الفيلم مايكل كين «ماجي لم تخطف الفيلم فحسب، بل ارتكبت سرقة عظمى».

ومن بين الأدوار الأخرى التي نالت استحسان النقاد، كان دور السيدة براكنيل في مسرحية (ذي إيمبورتنس أوف بيينج إيرنيست) «أهمية الجدية» للمؤلف أوسكار وايلد على مسرح ويست إند، ودور امرأة مسنة تبلغ من العمر 92 عاماً تعاني الشيخوخة في مسرحية (ثري تول ويمين) «ثلاث نساء طويلات» لإدوارد ألبي، ودورها في فيلم الكوميديا السوداء (جوسفورد بارك) «منتزه جوسفورد» عام 2001.