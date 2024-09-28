لا غزة ولا الضفة.. هكذا ظهرت إسرائيل على خرائط نتنياهو

MENAFN - Palestine News ) نيويورك /PNN / استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين خريطتين لمنطقة الشرق الأوسط، الجمعة، ظهرت فيهما إسرائيل من دون أي إشارة إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.وكان نتنياهو يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وسط مخاوف بتحوله إلى حرب شاملة قد تجر أطرافا أخرى إليها.

واستعان رئيس الوزراء الإسرائيلي بخريطتين، الأولى تشير إلى جسر لوجستي من الهند إلى جنوب أوروبا عبر الشرق الأوسط، وسبق أن استعرضها العام الماضي، والثانية للدول التي تضم أذرع إيران في المنطقة.

وقارن نتنياهو بين الخريطتين، معتبرا أن الأولى تمثل "النعيم"، والثانية تمثل "اللعنة"، وفق تفسيره.

لكن اللافت أن إسرائيل في الخريطتين خلت من أي إشارة إلى قطاع غزة ، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ نحو عام، أو الضفة الغربية المحتلة التي تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية منذ أسابيع.

وكثيرا ما يعتمد نتنياهو على الخرائط والرسومات التوضيحية في خطاباته، سواء داخل إسرائيل أو خارجها.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، استعرض خريطة لإسرائيل لم تظهر بها مدن الضفة الغربية المحتلة أيضا.

وقال نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل "في حالة حرب، وتقاتل من أجل البقاء".

وانسحبت عدة وفود بينما كان نتنياهو يقترب من المنصة لإلقاء كلمته، بينما هتف مؤيدون له.

وقال نتنياهو في رسالة تهديد: "لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع الذراع الطويلة لإسرائيل الوصول إليه. والأمر ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله".

وتزامنا مع كلمته، شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، هجوما عنيفا على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.

وتحدثت تقارير عن مصير غامض لزعيم حزب الله حسن نصر الله، وسط تكهنات بشأن احتمال مقتله.