أمريكا تجيز استخدام «دوبيكسنت» المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين

أعلنت شركة الصناعات الدوائية الفرنسية «سانوفي»، أمس، حصولها على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) لطرح دوائها «دوبيكسنت» Dupixent المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين.

وجاءت إجازة هذا الدواء في الولايات المتحدة في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي والصين عليه، واستندت إلى دراستين من المرحلة الثالثة أظهرتا أن «دوبيكسنت» حدّ بشكل كبير من تفاقم المرض، إضافة إلى كونه «حسّن وظيفة الجهاز التنفسي ونوعية الحياة»، على ما أوضحت «سانوفي» في بيان.

ولا يمكن الشفاء من مرض الانسداد الرئوي المزمن غير المنضبط، ويعالج عادةً بأدوية استنشاق تعمل على توسيع الشعب الهوائية. ويمكن دمج هذه الأدوية مع الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب.

ويقلل «دوبيكسنت» من نوبات التفاقم بنسبة 30 في المئة على الأقل لمدة 52 أسبوعاً للمرضى الذين يعانون ما يسمى الالتهاب من النوع الثاني ويخضعون أصلاً لعلاج خلفية ثلاثي بأجهزة الاستنشاق القصيرة والطويلة المفعول التي غالبا ما تُدمج مع الكورتيكوستيرويدات.

وقد لوحظ تحسن في وظيفة الجهاز التنفسي لدى هؤلاء المرضى لمدة تصل إلى عام تقريباً (52 أسبوعاً)، وفق دراستي المرحلة الثالثة.

ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين في أكثر من 70 في المئة من الحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو السبب الثالث للوفاة في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتشمل أعراضه السعال المزمن وضيق التنفس والإفراط في إنتاج المخاط. ومن تأثيراته في الحياة اليومية صعوبة صعود السلالم أو ربط شريط الحذاء.

وتعاونت في التوصل إلى عقار دوبيلوماب المعروف تجارياً باسم «دوبيكسنت» شركتا «سانوفي» و«ريجينيرون» الأمريكية، ويمثّل ربع مبيعات المجموعة الفرنسية، وهو يستخدم لمعالجة خمسة أمراض أخرى هي التهاب الجلد التأتبي، والربو، وداء البوليبات الأنفية، والحكة العقدية، والتهاب المريء اليوزيني.