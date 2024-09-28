Saturday, 28 September 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يتعهد بمقاضاة «غوغل» في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

9/28/2024 5:09:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتهم دونالد ترامب، أمس، محرك البحث غوغل بعرض مقالات سيئة فقط عنه، متعهداً بمقاضاة عملاق التكنولوجيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ولم يقدّم ترامب أي دليل على اتهامه في منشور على منصته «تروث سوشال»، مضيفاً أن محرك البحث يعرض مقالات إيجابية فقط عن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال في المنشور: «هذا نشاط غير قانوني، ونأمل أن تلاحقهم وزارة العدل جنائياً بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات».

وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك، ووفقاً لقوانين بلدنا، فسأطلب مقاضاتهم على أعلى المستويات عندما أفوز في الانتخابات».

وجاء منشور ترامب بعد تقرير لمنظمة محافظة عن النتائج التي حصلت عليها إثر إجرائها بحثاً شمل عبارة «سباق دونالد ترامب الرئاسي 2024».

وأوضح بيان لـ«غوغل» أن «الموقعين الإلكترونيين للحملتين يتم عرضهما باستمرار في أعلى نتائج البحث لاستفسارات محددة أو عامة».

وأضاف: «هذا التقرير أجرى بحثاً على مصطلح نادر وواحد في يوم واحد قبل بضعة أسابيع، وحتى بالنسبة لهذا البحث، احتل موقعاً المرشحين المرتبة الأولى في نتائج البحث على غوغل».

وأكدت غوغل أنها لا تتلاعب بنتائج البحث لمصلحة أي مرشح سياسي. ولا تكشف الشركة عن العمليات الداخلية للبرنامج الذي يشغل محرك البحث الشامل الخاص بها. ومع ذلك، فإن التوقيت وشعبية الموضوعات من العوامل المعروفة بأنها تؤثر في نتائج البحث.

MENAFN28092024000110011019ID1108725009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث