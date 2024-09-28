ترامب يتعهد بمقاضاة «غوغل» في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

اتهم دونالد ترامب، أمس، محرك البحث غوغل بعرض مقالات سيئة فقط عنه، متعهداً بمقاضاة عملاق التكنولوجيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ولم يقدّم ترامب أي دليل على اتهامه في منشور على منصته «تروث سوشال»، مضيفاً أن محرك البحث يعرض مقالات إيجابية فقط عن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال في المنشور: «هذا نشاط غير قانوني، ونأمل أن تلاحقهم وزارة العدل جنائياً بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات».

وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك، ووفقاً لقوانين بلدنا، فسأطلب مقاضاتهم على أعلى المستويات عندما أفوز في الانتخابات».

وجاء منشور ترامب بعد تقرير لمنظمة محافظة عن النتائج التي حصلت عليها إثر إجرائها بحثاً شمل عبارة «سباق دونالد ترامب الرئاسي 2024».

وأوضح بيان لـ«غوغل» أن «الموقعين الإلكترونيين للحملتين يتم عرضهما باستمرار في أعلى نتائج البحث لاستفسارات محددة أو عامة».

وأضاف: «هذا التقرير أجرى بحثاً على مصطلح نادر وواحد في يوم واحد قبل بضعة أسابيع، وحتى بالنسبة لهذا البحث، احتل موقعاً المرشحين المرتبة الأولى في نتائج البحث على غوغل».

وأكدت غوغل أنها لا تتلاعب بنتائج البحث لمصلحة أي مرشح سياسي. ولا تكشف الشركة عن العمليات الداخلية للبرنامج الذي يشغل محرك البحث الشامل الخاص بها. ومع ذلك، فإن التوقيت وشعبية الموضوعات من العوامل المعروفة بأنها تؤثر في نتائج البحث.