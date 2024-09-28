شرطة دبي تحجز 11 مركبة ارتكب سائقوها أعمال فوضى وضجيج وإزعاج

أعلن اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية حجزت 11 مركبة تورطت في ارتكاب أعمال فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني المناطق السكنية، متسببين بذلك في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتهم الخطرة والأصوات العالية، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال إن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، وأنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري، إلا أن هناك فئة أصرت على ارتكابها.

وأشار اللواء سيف المزروعي إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات فإنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى (50.000) خمسون ألف درهم.

وحذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، مؤكداً أنه سيتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وعدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

وناشد اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال بخدمة كلنا شرطة على الرقم 901.