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وزير الصحة: 3 مليارات دولار احتياجات قطاع الأدوية سنويًا - جريدة البورصة

9/28/2024 4:41:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن احتياجات القطاع الدوائى فى مصر سنويًا تصل إلى 3 مليارات دولار.

وتتوزع الثلاثة مليارات دولار على استيراد أدوية تامة الصنع أو مستلزمات إنتاج ومواد خام لتصنيع الأدوية فى مصر.

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وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الرابع للدواء، أن الأدوية التى يحتاجها المصريون يتم تصنيعها بنسبة 90% فى مصر، ولكن يتم الاحتياج للعملة الأجنبية فى عملية التصنيع المحلى.

وأشار إلى أن قطاع الأدوية فى مصر شهد أزمات عديدة خلال الفترة الأخيرة نتيجة نقص العملة الأجنبية، مؤكدًا أنه خلال 4 شهور سيعود القطاع للعمل بشكل كامل.

وقال عبدالغفار، إن السوق المصرى يعانى من أزمة فى الوعى والثقافة حيث تعد مصر من أكثر دول العالم استهلاكًا للدواء.

وشدد على ضرورة تنفيذ حملة توعية للمواطنين بعدم صرف الأدوية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب.

كما طالب وزير الصحة بتخفيض الاستهلاك الدوائى للعمل على تحسين صحة المواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد.

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