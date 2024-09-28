وزير الصحة: 3 مليارات دولار احتياجات قطاع الأدوية سنويًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن احتياجات القطاع الدوائى فى مصر سنويًا تصل إلى 3 مليارات دولار.
وتتوزع الثلاثة مليارات دولار على استيراد أدوية تامة الصنع أو مستلزمات إنتاج ومواد خام لتصنيع الأدوية فى مصر.
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وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الرابع للدواء، أن الأدوية التى يحتاجها المصريون يتم تصنيعها بنسبة 90% فى مصر، ولكن يتم الاحتياج للعملة الأجنبية فى عملية التصنيع المحلى.
وأشار إلى أن قطاع الأدوية فى مصر شهد أزمات عديدة خلال الفترة الأخيرة نتيجة نقص العملة الأجنبية، مؤكدًا أنه خلال 4 شهور سيعود القطاع للعمل بشكل كامل.
وقال عبدالغفار، إن السوق المصرى يعانى من أزمة فى الوعى والثقافة حيث تعد مصر من أكثر دول العالم استهلاكًا للدواء.
وشدد على ضرورة تنفيذ حملة توعية للمواطنين بعدم صرف الأدوية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب.
كما طالب وزير الصحة بتخفيض الاستهلاك الدوائى للعمل على تحسين صحة المواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد.
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