ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها

ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها
التاريخ
9/27/2024 11:36:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الأميرة إيمان بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الجمعة 27 أيلول.
ونشر ولي العهد عبر حسابه على منصة "انستغرام"، صورة للأميرة إيمان بن عبد الله وهي تحمل الأميرة إيمان الحسين.
وعبر سموه عن مشاعره، إذ كتب: "إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا مع اسمك كثيراً من صفاتك الجميلة. كل عام وأنت بألف خير".
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