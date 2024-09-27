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ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها

9/27/2024 11:36:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الأميرة إيمان بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الجمعة 27 أيلول.

ونشر ولي العهد عبر حسابه على منصة "انستغرام"، صورة للأميرة إيمان بن عبد الله وهي تحمل الأميرة إيمان الحسين.

وعبر سموه عن مشاعره، إذ كتب: "إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا مع اسمك كثيراً من صفاتك الجميلة. كل عام وأنت بألف خير".

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