حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة
الصحة اللبنانية الليلة، استشهاد 6 أشخاص وإصابة 91 آخرين بجروح جراء
الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي السياق،
أفادت مصادر لبنانية بانتشال طفلة على قيد الحياة من تحت ركام المباني التي دمرها
القصف الإسرائيلي.
كما أعلنت
الوزارة استشهاد 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح في الغارات الإسرائيلية على بعدران
في الشوف بجبل لبنان.
كما نفذ الطيران
الحربي الإسرائيلي غارة الليلة، على وادي الليطاني في محيط بلدة برغز، جنوب لبنان.
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