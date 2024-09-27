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حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الليلة، استشهاد 6 أشخاص وإصابة 91 آخرين بجروح جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي السياق، أفادت مصادر لبنانية بانتشال طفلة على قيد الحياة من تحت ركام المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي.

كما أعلنت الوزارة استشهاد 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح في الغارات الإسرائيلية على بعدران في الشوف بجبل لبنان.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة الليلة، على وادي الليطاني في محيط بلدة برغز، جنوب لبنان.

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