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سمو ولي العهد قرأ التاريخ بتمعن.. فوضع رؤية حكيمة للمستقبل والأجيال القادمة

9/27/2024 8:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يقول‭ ‬أحد‭ ‬العلماء‭: ((‬يجب‭ ‬قراءة‭ ‬التاريخ‭ ‬وفهمه‭ ‬لتوظيف‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر،‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مزدهر‭)).. ‬ومن‭ ‬يتوقف‭ ‬عند‭ ‬قراءة‭ ‬وتحليل‭ ‬مضامين‭ ‬ومحاور‭ ‬كلمة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬بالجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬سيجد‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬قد‭ ‬قرأ‭ ‬التاريخ‭ ‬بموضوعية‭ ‬وتمعن‭.. ‬فوضع‭ ‬رؤية‭ ‬حكيمة‭ ‬للمستقبل‭.‬

مضامين‭ ‬ومحاور‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أبرزت‭ ‬الفكر‭ ‬العميق،‭ ‬والنهج‭ ‬الرفيع،‭ ‬والثقافة‭ ‬الثرية،‭ ‬والقراءة‭ ‬المنطقية،‭ ‬والرسالة‭ ‬الحضارية‭ ‬لخير‭ ‬البشرية‭.. ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬القواسم‭ ‬المشتركة،‭ ‬والقيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭.. ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬إصلاحية،‭ ‬واستعرضت‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬بحرينية‭ ‬تنموية‭.. ‬وقدمت‭ ‬أفكار‭ ‬استثنائية‭ ‬حيوية،‭ ‬تحقيقا‭ ‬لأهداف‭ ‬وغايات‭ ‬نبيلة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حاضرنا‭ ‬ومستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬انبثقت‭ ‬من‭ ‬النهج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الحكيم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬وفكر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وارتكازا‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬الداعمة‭ ‬بقوة‭ ‬للتعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي،‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭.‬

فقد‭ ‬تناولت‭ ‬الكلمة‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬أسباب‭ ‬ومبررات‭ ‬قيام‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬ثمانية‭ ‬عقود،‭ ‬واعتمد‭ ‬عليها‭ ‬العالم‭ ‬لمنع‭ ‬وقوع‭ ‬المآسي‭ ‬والحروب‭ ‬والنزاعات،‭ ‬وإعلاء‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬الدولية‭.. ‬ثم‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬حكيمة‭ ‬حصيفة،‭ ‬تطرق‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬‮«‬القاعة‭ ‬التاريخية‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬19‭ ‬عامًا،‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬التحديات‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.. ‬وما‭ ‬حصل‭ ‬بعدها‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬معقدة‭.. ‬ونلاحظ‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬هنا‭ ‬ونرى‭ ‬الفكر‭ ‬المستنير‭ ‬والطرح‭ ‬العميق‭ ‬لدى‭ ‬سموه‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬التاريخ‭ ‬بالحاضر‭ ‬والمستقبل‭.‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬التطوير‭ ‬والإصلاح‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬الحياة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬موجبات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬والحاضر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‭ ‬الآمن‭ ‬والزاهر،‭ ‬كانت‭ ‬دعوة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشامل‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والهيئات‭ ‬الدولية،‭ ‬كي‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات،‭ ‬وتتجاوز‭ ‬التحديات،‭ ‬وتحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬المنشودة‭.‬

وكذلك‭ ‬الموقف‭ ‬التاريخي‭ ‬الثابت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬استعرضه‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتشخيص‭ ‬واقعي،‭ ‬وحقائق‭ ‬واضحة،‭ ‬وأهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬لجميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويحول‭ ‬دون‭ ‬انتشار‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬الكلمة‭ ‬الصراع‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وسيتحمل‭ ‬فاتورته‭ ‬الباهظة،‭ ‬وإرثه‭ ‬الأليم‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭.‬

وقد‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬مبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونهجها‭ ‬الحضاري‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬ودعوة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لعقد‭ ‬مُؤتمرٍ‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بجانب‭ ‬استعراض‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬سرد‭ ‬حقائق‭ ‬تاريخية،‭ ‬وربطها‭ ‬بالحاضر،‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬للمستقبل،‭ ‬حينما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬اضطراباً‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬والآثار‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬وقعت،‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬والحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الفعال،‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬الشراكات‭ ‬الجيوسياسي،‭ ‬لتشمل‭ ‬كذلك‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وحوكمة‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬والانقسام‭.‬

وبروح‭ ‬مفعمة‭ ‬بالتفاؤل‭ ‬والإيجابية،‭ ‬والرؤية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وضع‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬آلية‭ ‬الحل‭ ‬والمعالجة،‭ ‬عبر‭ ‬صياغة‭ ‬إطار‭ ‬دولي‭ ‬مجدد،‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬المشتركة،‭ ‬ودعم‭ ‬وحماية‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وضمان‭ ‬بقاء‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير‭.. ‬واختتم‭ ‬سموه‭ ‬كلمته‭ ‬بعبارة‭ ‬تكتب‭ ‬بماء‭ ‬الذهب،‭ ‬وسيحفظها‭ ‬التاريخ‭ ‬له‭: ((‬بأن‭ ‬نتعلم‭ ‬كيفية‭ ‬العيش‭ ‬معاً‭ ‬بالفعل‭.. ‬هو‭ ‬أنبل‭ ‬المساعي‭)).‬

كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.. ‬عكست‭ ‬قراء‭ ‬التاريخ‭ ‬بموضوعية‭ ‬وتمعن‭.. ‬ووضعت‭ ‬رؤية‭ ‬حكيمة‭ ‬للمستقبل‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬فنالت‭ ‬كل‭ ‬الإشادة‭ ‬والتقدير،‭ ‬والإعجاب‭ ‬والتأييد‭.‬

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