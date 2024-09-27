تهرب ضريبي واحتيال مالي.. الحكم بالسجن 4 سنوات على الرئيسة السابقة لمجلس النواب الإيطالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Repubblica

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬ضد‭ ‬بيفيتي‭ ‬وستة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬تم‭ ‬فتحها‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬إذ‭ ‬اهتمت‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‭ ‬بشراء‭ ‬وبيع‭ ‬ثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ Ferrari ‭ ‬ Gran ‭ ‬ Turismo ،‭ ‬واعتبر‭ ‬المحققون‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬بيع‭ ‬السيارات‭ ‬أجريت‭ ‬لغسل‭ ‬الأموال‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬عائدات‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬نتيجة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي،‭ ‬وتحت‭ ‬ستار‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬وهمية‭ ‬للصين،‭ ‬انتهى‭ ‬الأمر‭ ‬بثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬فيراري‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬إذ‭ ‬تورط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬شركة‭ ‬ Only ‭ ‬ Italia ‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬بيفيتي،‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬كوسيط‭ ‬في‭ ‬العملية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سائق‭ ‬السباق‭ ‬الشهير‭ ‬ليوناردو‭ ‬إيسولاني‭ ‬وعائلته‭ ‬وبعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬الآخرين‭.‬

وبحسب‭ ‬المحققين‭ ‬قام‭ ‬إيسولاني‭ ‬بتصفية‭ ‬شركة‭ ‬يملكها‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬وكانت‭ ‬عليها‭ ‬ديون‭ ‬كبيرة‭ ‬لسلطات‭ ‬الضرائب‭ ‬الإيطالية،‭ ‬وباع‭ ‬جميع‭ ‬ممتلكاتها‭ ‬لشركته‭ ‬الأخرى‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬مارينو‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬كانت‭ ‬مرتبطة‭ ‬مباشرة‭ ‬ببيفيتي،‭ ‬وكانت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬هي‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬لأحد‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الصينيين‭.‬

وتبعا‭ ‬للمعلومات‭ ‬المتوافرة‭ ‬فإن‭ ‬محامي‭ ‬بيفيتي‭ ‬يعتزمون‭ ‬استئناف‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬بحقها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬المالية‭ ‬المختصة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬صادرت‭ ‬أصولا‭ ‬تعود‭ ‬لها‭ ‬بقيمة‭ ‬3.4‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬والأموال‭ ‬المصادرة‭ ‬ستستحوذ‭ ‬عليها‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبت‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬بيفيتي‭.‬

وبيفيتي‭ ‬هي‭ ‬صحفية‭ ‬وسياسية‭ ‬إيطالية‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أبريل‭ ‬عام‭ ‬1963،‭ ‬وترشحت‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الإيطالي‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬وشغلت‭ ‬منصب‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و1996،‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مسيرتها‭ ‬البرلمانية‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬عملت‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيطالية‭ ‬وقدمت‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭.‬