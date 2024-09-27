الكويت.. أم تحاول قتل طفلتها بحقنة إنسولين بعد افتضاح أمرها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بالحبس 47 سنة على أم حقنت ابنتها البالغة من العمر 13 سنة بالإنسولين بقصد قتلها.
وقال حساب «المجلس» الكويتي عبر منصة «إكس» إن الأم سهلت لصديقها هتك عرض ابنتها، وانتقمت من ابنتها بعد اكتشافها علاقتها المحرمة ومنعت أبناءها من حقوقهم الأساسية.
كما حكمت محكمة الاستئناف الكويتية على عشيق الأم بالحبس مدة 15 عاما.
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