الكويت.. أم تحاول قتل طفلتها بحقنة إنسولين بعد افتضاح أمرها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬المجلس‮»‬‭ ‬الكويتي‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الأم‭ ‬سهلت‭ ‬لصديقها‭ ‬هتك‭ ‬عرض‭ ‬ابنتها،‭ ‬وانتقمت‭ ‬من‭ ‬ابنتها‭ ‬بعد‭ ‬اكتشافها‭ ‬علاقتها‭ ‬المحرمة‭ ‬ومنعت‭ ‬أبناءها‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬الأساسية‭.‬

كما‭ ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الكويتية‭ ‬على‭ ‬عشيق‭ ‬الأم‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭. ‬