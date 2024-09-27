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الكويت.. أم تحاول قتل طفلتها بحقنة إنسولين بعد افتضاح أمرها

9/27/2024 8:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬حكما‭ ‬بالحبس‭ ‬47‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬أم‭ ‬حقنت‭ ‬ابنتها‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬بالإنسولين‭ ‬بقصد‭ ‬قتلها‭.‬

وقال‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬المجلس‮»‬‭ ‬الكويتي‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الأم‭ ‬سهلت‭ ‬لصديقها‭ ‬هتك‭ ‬عرض‭ ‬ابنتها،‭ ‬وانتقمت‭ ‬من‭ ‬ابنتها‭ ‬بعد‭ ‬اكتشافها‭ ‬علاقتها‭ ‬المحرمة‭ ‬ومنعت‭ ‬أبناءها‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬الأساسية‭.‬

كما‭ ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الكويتية‭ ‬على‭ ‬عشيق‭ ‬الأم‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭. ‬

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