لماذا يحجم اللصوص عن سرقة السيارات الكهربائية؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تشهد تزايدًا في شعبيتها بفضل ميزاتها البيئية والتكنولوجية، ومع ذلك، فإن إحدى الخصائص المثيرة للاهتمام لهذه المركبات هي ندرة تعرضها للسرقة مقارنة بالسيارات التقليدية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي تشير معدلات في الولايات المتحدة إلى ندرة وقوع هذه الحوادث بالنسبة إلى السيارات الكهربائية.
وبحسب مكتب التأمين الوطني لمكافحة الجرائم« NICB »
فقد سُرقت أكثر من مليون سيارة في عام 2023، لكن المكتب كشف عن ندرة شديدة في عدد السيارات الكهربائية المسروقة.
وبحسب معهد السلامة على الطرق السريعة« IIHS »
فإن معدل سرقة السيارات في الولايات المتحدة هو 49 سيارة لكل 100 ألف سيارة مؤمنة.
لكن في الوقت نفسه فإن معدل سرقة السيارات الكهربائية من نوع «موديل 3»، هو 1 لكل 100 ألف سيارة، ويرجع السبب إلى تجهيز هذه السيارة بنظام أمان يراقب التهديدات الخارجية للمركبة.
وقال المتخصص في الشؤون العامة في مكتب التأمين الوطني لمكافحة الجرائم نيكولاس زيتلينغر إنه «حتى مع زيادة حجم سرقات المركبات الكهربائية بمرور الوقت إلا أنها لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بالمركبات العادية».
وأضاف زيتلينغر: «التكنولوجيا في هذه السيارات ليست معروفة على نطاق واسع؛ فمعظمها لا يستخدم مفاتيح، ولكن يُتَحَكَّم فيها من خلال الهاتف أو بطاقة المفتاح، وهذا لا يعني أن اللصوص غير مهتمين بالسيارات الكهربائية، ولا سيما أنها باهظة الثمن ولها جاذبية».
ويلفت المتحدث باسم معهد السلامة على الطرق السريعة جو يونغ إلى أن «هذه المركبات غالبًا ما تُخَزَّن في المرآب أو الاحتفاظ بها بجوار المنزل لأغراض الشحن، ما يجعلها أهدافًا غير جذابة».
وأضاف يونغ أن المضمن في المركبات الحديثة، بما في ذلك جميع السيارات الكهربائية، يجعل من السهل العثور عليها عند فقدانها.
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