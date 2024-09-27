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لماذا يحجم اللصوص عن سرقة السيارات الكهربائية؟

9/27/2024 8:10:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشهد‭ ‬تزايدًا‭ ‬في‭ ‬شعبيتها‭ ‬بفضل‭ ‬ميزاتها‭ ‬البيئية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬إحدى‭ ‬الخصائص‭ ‬المثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬لهذه‭ ‬المركبات‭ ‬هي‭ ‬ندرة‭ ‬تعرضها‭ ‬للسرقة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسيارات‭ ‬التقليدية‭.‬

ووفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬تشير‭ ‬معدلات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬ندرة‭ ‬وقوع‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭.‬

وبحسب‭ ‬مكتب‭ ‬التأمين‭ ‬الوطني‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجرائم‮«‬ NICB ‮»‬‭
‬فقد‭ ‬سُرقت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لكن‭ ‬المكتب‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬ندرة‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬المسروقة‭.‬

وبحسب‭ ‬معهد‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‮«‬ IIHS ‮»‬‭
‬فإن‭ ‬معدل‭ ‬سرقة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬49‭ ‬سيارة‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬سيارة‭ ‬مؤمنة‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬فإن‭ ‬معدل‭ ‬سرقة‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬موديل‭ ‬3‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬1‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬سيارة،‭ ‬ويرجع‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬بنظام‭ ‬أمان‭ ‬يراقب‭ ‬التهديدات‭ ‬الخارجية‭ ‬للمركبة‭.‬

وقال‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬التأمين‭ ‬الوطني‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬نيكولاس‭ ‬زيتلينغر‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬سرقات‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منخفضة‭ ‬للغاية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمركبات‭ ‬العادية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬زيتلينغر‭: ‬‮«‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬ليست‭ ‬معروفة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع؛‭ ‬فمعظمها‭ ‬لا‭ ‬يستخدم‭ ‬مفاتيح،‭ ‬ولكن‭ ‬يُتَحَكَّم‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهاتف‭ ‬أو‭ ‬بطاقة‭ ‬المفتاح،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬اللصوص‭ ‬غير‭ ‬مهتمين‭ ‬بالسيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭ ‬ولها‭ ‬جاذبية‮»‬‭.‬

ويلفت‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬معهد‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬جو‭ ‬يونغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تُخَزَّن‭ ‬في‭ ‬المرآب‭ ‬أو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬بجوار‭ ‬المنزل‭ ‬لأغراض‭ ‬الشحن،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬أهدافًا‭ ‬غير‭ ‬جذابة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬يونغ‭ ‬أن‭ ‬المضمن‭ ‬في‭ ‬المركبات‭ ‬الحديثة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جميع‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬فقدانها‭. ‬

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