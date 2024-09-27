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وفاة الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية الشهيرة ماجي سميث

9/27/2024 8:10:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفيت‭ ‬عن‭ ‬89‭ ‬عاما‭ ‬الممثلة‭ ‬المسرحية‭ ‬والسينمائية‭ ‬البريطانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬ماجي‭ ‬سميث،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬نجلاها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭. ‬

واكتسبت‭ ‬سميث‭ ‬محبة‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بفضل‭ ‬دور‭ ‬الكونتيسة‭ ‬الأرملة‭ ‬القاسية‭ ‬ولكن‭ ‬المحبوبة‭ ‬ليدي‭ ‬فايوليت‭ ‬الذي‭ ‬أدته‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬‮«‬داونتاون‭ ‬آبي‮»‬‭ ‬ Downton ‭ ‬ Abbey ‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الفيلمين‭ ‬اللذين‭ ‬حملا‭ ‬العنوان‭ ‬نفسه‭. ‬

وأفاد‭ ‬نجلا‭ ‬سميث‭ ‬كريس‭ ‬لاركن‭ ‬وتوبي‭ ‬ستيفنز‭ ‬بأن‭ ‬والدتهما‭ ‬‮«‬توفيت‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬‭.

وأضافا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬شخصا‭ ‬متحفظا‭ ‬جدا،‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬وعائلتها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حياتها‭. ‬لقد‭ ‬تركت‭ ‬ابنين‭ ‬وخمسة‭ ‬أحفاد‭ ‬محبين‭ ‬آلمهم‭ ‬كثيرا‭ ‬فقدان‭ ‬أمهما‭ ‬وجدتهم‭ ‬المميزة‮»‬‭. ‬

وتميزت‭ ‬مسيرة‭ ‬سميث‭ ‬الفنية‭ ‬بتنوع‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬أدتها‭ ‬والأنواع‭ ‬التي‭ ‬مثّلت‭ ‬فيها،‭ ‬فتولت‭ ‬مثلا‭ ‬دور‭ ‬الأم‭ ‬الرئيسة‭ ‬لدى‭ ‬الراهبات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ووبي‭ ‬غولدبرغ‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيستر‭ ‬آكت‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬وأستاذة‭ ‬‮«‬التجلي‮»‬‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬هاري‭ ‬بوتر‮»‬،‭ ‬مرورا‭ ‬بشخصية‭ ‬المرأة‭ ‬المشرّدة‭ ‬الكبيرة‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬ليدي‭ ‬إن‭ ‬ذي‭ ‬فان‮»‬‭ ‬ The ‭ ‬ Lady ‭ ‬ in ‭ ‬ the ‭ ‬ Van ‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

أما‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬دوانتاون‭ ‬آبي‮»‬‭ ‬فغيّر‭ ‬حياتها،‭ ‬وجعلها‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬العالميين‭. ‬

وخلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الطويلة،‭ ‬فازت‭ ‬بجائزتي‭ ‬أوسكار،‭ ‬وبستة‭ ‬جوائز‭ ‬بافتا‭ (‬إحداها‭ ‬فخرية‭)‬،‭ ‬وبأربع‭ ‬جوائز‭ ‬إيمي،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الترشيحات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬لمختلف‭ ‬الجوائز‭ ‬بلغ‭ ‬108‭. ‬

وبدأت‭ ‬مارجريت‭ ‬سميث‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬1934‭ ‬في‭ ‬إلفورد‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬إنكلترا‭) ‬مسيرتها‭ ‬هذه‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬أكسفورد‭ ‬بلاي‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬ثم‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬فرقة‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬فيك‮»‬‭ ‬اللندني،‭ ‬ففرقة‭ ‬‮«‬رويال‭ ‬ناشونال‭ ‬ثياتر‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الممثل‭ ‬روبرت‭ ‬ستيفنز‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السينما،‭ ‬فبرزت‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭. ‬

وتُعدّ‭ ‬ماجي‭ ‬سميث‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الفنانين‭ ‬البريطانيين،‭ ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬وسام‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬رتبة‭ ‬كومندور‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬وعلى‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬رفيقة‭ ‬الشرف‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬للخدمات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭. ‬

وتزوجت‭ ‬مرتين‭ ‬ورزِقَت‭ ‬نجليها،‭ ‬وهما‭ ‬ممثلان‭ ‬أيضا،‭ ‬من‭ ‬الممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬روبرت‭ ‬ستيفنز‭. ‬

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