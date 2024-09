وفاة الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية الشهيرة ماجي سميث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واكتسبت‭ ‬سميث‭ ‬محبة‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بفضل‭ ‬دور‭ ‬الكونتيسة‭ ‬الأرملة‭ ‬القاسية‭ ‬ولكن‭ ‬المحبوبة‭ ‬ليدي‭ ‬فايوليت‭ ‬الذي‭ ‬أدته‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬‮«‬داونتاون‭ ‬آبي‮»‬‭ ‬ Downton ‭ ‬ Abbey ‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الفيلمين‭ ‬اللذين‭ ‬حملا‭ ‬العنوان‭ ‬نفسه‭. ‬

وأفاد‭ ‬نجلا‭ ‬سميث‭ ‬كريس‭ ‬لاركن‭ ‬وتوبي‭ ‬ستيفنز‭ ‬بأن‭ ‬والدتهما‭ ‬‮«‬توفيت‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬‭.

وأضافا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬شخصا‭ ‬متحفظا‭ ‬جدا،‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬وعائلتها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حياتها‭. ‬لقد‭ ‬تركت‭ ‬ابنين‭ ‬وخمسة‭ ‬أحفاد‭ ‬محبين‭ ‬آلمهم‭ ‬كثيرا‭ ‬فقدان‭ ‬أمهما‭ ‬وجدتهم‭ ‬المميزة‮»‬‭. ‬

وتميزت‭ ‬مسيرة‭ ‬سميث‭ ‬الفنية‭ ‬بتنوع‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬أدتها‭ ‬والأنواع‭ ‬التي‭ ‬مثّلت‭ ‬فيها،‭ ‬فتولت‭ ‬مثلا‭ ‬دور‭ ‬الأم‭ ‬الرئيسة‭ ‬لدى‭ ‬الراهبات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ووبي‭ ‬غولدبرغ‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيستر‭ ‬آكت‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬وأستاذة‭ ‬‮«‬التجلي‮»‬‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬هاري‭ ‬بوتر‮»‬،‭ ‬مرورا‭ ‬بشخصية‭ ‬المرأة‭ ‬المشرّدة‭ ‬الكبيرة‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬ليدي‭ ‬إن‭ ‬ذي‭ ‬فان‮»‬‭ ‬ The ‭ ‬ Lady ‭ ‬ in ‭ ‬ the ‭ ‬ Van ‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

أما‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬دوانتاون‭ ‬آبي‮»‬‭ ‬فغيّر‭ ‬حياتها،‭ ‬وجعلها‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬العالميين‭. ‬

وخلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الطويلة،‭ ‬فازت‭ ‬بجائزتي‭ ‬أوسكار،‭ ‬وبستة‭ ‬جوائز‭ ‬بافتا‭ (‬إحداها‭ ‬فخرية‭)‬،‭ ‬وبأربع‭ ‬جوائز‭ ‬إيمي،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الترشيحات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬لمختلف‭ ‬الجوائز‭ ‬بلغ‭ ‬108‭. ‬

وبدأت‭ ‬مارجريت‭ ‬سميث‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬1934‭ ‬في‭ ‬إلفورد‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬إنكلترا‭) ‬مسيرتها‭ ‬هذه‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬أكسفورد‭ ‬بلاي‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬ثم‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬فرقة‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬فيك‮»‬‭ ‬اللندني،‭ ‬ففرقة‭ ‬‮«‬رويال‭ ‬ناشونال‭ ‬ثياتر‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الممثل‭ ‬روبرت‭ ‬ستيفنز‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السينما،‭ ‬فبرزت‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭. ‬

وتُعدّ‭ ‬ماجي‭ ‬سميث‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الفنانين‭ ‬البريطانيين،‭ ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬وسام‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬رتبة‭ ‬كومندور‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬وعلى‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬رفيقة‭ ‬الشرف‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬للخدمات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭. ‬

وتزوجت‭ ‬مرتين‭ ‬ورزِقَت‭ ‬نجليها،‭ ‬وهما‭ ‬ممثلان‭ ‬أيضا،‭ ‬من‭ ‬الممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬روبرت‭ ‬ستيفنز‭. ‬