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فنانون ومخرجون بحرينيون: جائزة المواهب الإعلامية فرصة حقيقية لكل من يمتلك موهبة التمثيل

9/27/2024 8:10:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬لقاء‭ ‬تعريفيا‭ ‬بجائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لمجال‭ ‬التمثيل‭ ‬للتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬والمسرح،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬مواهبهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الجائزة‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بالفنان‭ ‬والمبدع‭ ‬البحريني‭. ‬

وتحدث‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬أنور‭ ‬أحمد‭ ‬والفنان‭ ‬الشاب‭ ‬حسن‭ ‬محمد،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬الفنان‭ ‬أنور‭ ‬أحمد‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬وانخراطه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬والأعمال‭ ‬الدرامية‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الفنان‭ ‬أنور‭ ‬أحمد‭ ‬ما‭ ‬اكتسبه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬واسعة‭ ‬واحتكاك‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬نخب‭ ‬العمل‭ ‬المسرحي‭ ‬والدرامي‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حبه‭ ‬للتمثيل‭ ‬والمسرح‭ ‬مكنه‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬كمقدم‭ ‬ومعد‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجماهيرية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬على‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬اقتدار،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬والوقوف‭ ‬امام‭ ‬الكاميرا‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬الشخصية‭ ‬ومهارات‭ ‬يتم‭ ‬التدرب‭ ‬عليها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التلفزيون‭ ‬والتمثيل‭ ‬الدرامي‭ ‬والمسرحي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬روافد‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬متواصلة‭ ‬وأصبحت‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاعمال‭ ‬سواء‭ ‬كفنانين‭ ‬أو‭ ‬فنيين‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬منها‭ ‬كوادر‭ ‬تحتذى‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬النجاح‭.‬‮

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الفنان‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬إن‭ ‬حركة‭ ‬المسرح‭ ‬وتنوع‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تطرح‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬العمل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬والمسرحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬أصقلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مهاراته‭ ‬كفنان‭ ‬وخاصة‭ ‬لدى‭ ‬مشاركته‭ ‬النخبة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬الأعمال‭ ‬الدرامية‭ ‬والمسرحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬واستطاعت‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬أعمالا‭ ‬مميزة‭ ‬مازالت‭ ‬باقية‭ ‬وخالدة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬ويعاد‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬الخليجية‭ ‬وبعض‭ ‬المحطات‭ ‬العربية‭ ‬كون‭ ‬الأعمال‭ ‬الخليجية‭ ‬اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬متابعة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توافر‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬وعناصر‭ ‬العمل‭ ‬الناجح‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬وسانحة‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يجد‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬الموهبة‭ ‬للتمثيل،‭ ‬لما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬تدريبية‭ ‬متكاملة‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مدربين‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬والمسرح،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬إيجاد‭ ‬صف‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬والمتميزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الدراما‭ ‬والتمثيل‭ ‬السينمائي‭ ‬والمسرحي،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬تحديد‭ ‬فئة‭ ‬عمرية‭ ‬للمشاركة‭ ‬مصدر‭ ‬قوة‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬بوابة‭ ‬لدخول‭ ‬عالم‭ ‬الابداع‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أدارته‭ ‬الإعلامية‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوليلة‭ ‬إن‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬وتدريبها‭ ‬ووضعها‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬للإبداع‭. ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬المجالات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بها‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬

وقدمت‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬تعريفًا‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الجائزة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬واستكمالًا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬المخرج‭ ‬محمود‭ ‬الشيخ‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬الفائدة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬واكتشاف‭ ‬مهارات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المجالات‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬يراد‭ ‬فيها‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتميز‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬سيخضعون‭ ‬لدورات‭ ‬تدريبية‭ ‬لتعلم‭ ‬فنون‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

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