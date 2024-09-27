فنانون ومخرجون بحرينيون: جائزة المواهب الإعلامية فرصة حقيقية لكل من يمتلك موهبة التمثيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ضمن سلسلة من اللقاءات نظمت وزارة الإعلام لقاء تعريفيا بجائزة المواهب الإعلامية في نسختها الثانية لعام 2024، التي تم تخصيصها هذا العام لمجال التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح، وتهدف هذه اللقاءات إلى التواصل مع الشباب والتعرف على مواهبهم في مختلف مجالات الجائزة والاحتفاء بالفنان والمبدع البحريني.
وتحدث في اللقاء الذي استضافته جامعة البحرين كل من الفنان أنور أحمد والفنان الشاب حسن محمد، حيث استعرض الفنان أنور أحمد مشواره في تلفزيون البحرين وانخراطه في مجال التمثيل المسرحي والأعمال الدرامية المحلية والخليجية، وتبادل الفنان أنور أحمد ما اكتسبه من خبرات واسعة واحتكاك مباشر مع نخب العمل المسرحي والدرامي.
ونوه إلى أن حبه للتمثيل والمسرح مكنه من العمل كمقدم ومعد للعديد من البرامج الجماهيرية التي قدمها على تلفزيون البحرين بكل اقتدار، وخاصة أن التعامل والوقوف امام الكاميرا أو على خشبة المسرح يحتاج إلى قوة في الشخصية ومهارات يتم التدرب عليها.
وأشار إلى أن الكوادر البحرينية العاملة في قطاع التلفزيون والتمثيل الدرامي والمسرحي تعد من أهم روافد الأعمال المحلية والخليجية نظرا إلى ما حققته من نجاحات متواصلة وأصبحت مطلوبة في الكثير من هذه الاعمال سواء كفنانين أو فنيين ما يجعل منها كوادر تحتذى في العمل والإصرار على النجاح.
من جهته قال الفنان حسن محمد إن حركة المسرح وتنوع الأعمال التي تطرح على ساحة العمل التلفزيوني والمسرحي في مملكة البحرين قد أصقلت الكثير من مهاراته كفنان وخاصة لدى مشاركته النخبة المتميزة التي قادت الأعمال الدرامية والمسرحية في البحرين واستطاعت ان تقدم أعمالا مميزة مازالت باقية وخالدة في الذاكرة التلفزيونية ويعاد عرضها في الكثير من المحطات الخليجية وبعض المحطات العربية كون الأعمال الخليجية اليوم أصبحت متابعة بشكل كبير نظرا إلى ما توافر فيها من متطلبات وعناصر العمل الناجح.
وأكد أن هذه الجائزة تعتبر فرصة مثالية وسانحة أمام كل من يجد في نفسه الموهبة للتمثيل، لما توفره من فرصة تدريبية متكاملة على أيدي مدربين متخصصين في مجال التمثيل والمسرح، مبينا أن الهدف هو إيجاد صف جديد من العاملين والمتميزين في مجال صناعة الدراما والتمثيل السينمائي والمسرحي، مبينًا أن عدم تحديد فئة عمرية للمشاركة مصدر قوة لهذه الجائزة التي تعتبر بوابة لدخول عالم الابداع.
وخلال اللقاء الذي أدارته الإعلامية مريم أحمد قال الدكتور عبدالعزيز بوليلة إن جائزة المواهب الإعلامية تعتبر إحدى المبادرات المهمة التي تعمل عليها وزارة الإعلام وجامعة البحرين، التي تهدف إلى اكتشاف المواهب وتدريبها ووضعها على الطريق الصحيح للإبداع. وبين أن اختيار مجال التمثيل يعتبر أحد المجالات المهمة التي تهتم بها جامعة البحرين.
وقدمت لجنة الجائزة تعريفًا حول أهمية الجائزة، التي تأتي بعد الاحتفاء بالنسخة الأولى واستكمالًا لها في نسختها الثانية.
من جانبه أكد المخرج محمود الشيخ عضو لجنة الجائزة الفائدة الكبيرة من المشاركة في البرنامج واكتشاف مهارات نوعية في مجال يعتبر من أهم المجالات المستقبلية التي يراد فيها تحقيق الإنجاز والتميز.
وقال إن المشاركين في الجائزة سيخضعون لدورات تدريبية لتعلم فنون التمثيل في جميع القطاعات على أيدي خبراء في هذا المجال.
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