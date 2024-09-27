ورش عمل للنجاح الأكاديمي ومهارات سوق العمل في جمعية مدينة عيسى اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في أولى فعاليات مشروع «أفق» تقييم جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، اليوم السبت من 4:30 عصراً إلى 8:45 مساءً، في مبنى جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية، فعالية مخصصة للطلاب.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية مشروع أفق لدعم وتوجيه الطلبة والطالبات في تحديد تخصصاتهم ومساراتهم المهنية، بتوجيه من خبراء من مختلف القطاعات.
وسيشارك نخبة من الأكاديميين والمتخصصين لتقديم ورش عمل حول كيفية النجاح في الدراسة الأكاديمية واكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل وكيفية التميز أكاديمياً، وتتضمن الجلسات نقاشات حول التحديات التي يواجهها الطلاب في حياتهم الجامعية، مع تقديم نصائح عملية من خبراء، وسيقدم د. حمد الريِّس ورشة بعنوان (كيف أتميز أكاديميا)، ود. مريم المهدي ورشة بعنوان (أسرار الحياة الجامعية)، إلى جانب السيد هاشم حسين الذي سيقدم ورشة بعنوان (مهاراتي مفتاح تميزي).
يُذكر أن مشروع «أفق» التابع لجمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية سيستمر مدة عشرة أشهر، يتميز بمشاركة واسعة من الجامعات الحكومية والخاصة والشركات، مع خطة للتوسع إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
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