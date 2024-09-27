ورش عمل للنجاح الأكاديمي ومهارات سوق العمل في جمعية مدينة عيسى اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬مشروع‭ ‬أفق‭ ‬لدعم‭ ‬وتوجيه‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬ومساراتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وسيشارك‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬لتقديم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬واكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬وكيفية‭ ‬التميز‭ ‬أكاديمياً،‭ ‬وتتضمن‭ ‬الجلسات‭ ‬نقاشات‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬الجامعية،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬نصائح‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬خبراء،‭ ‬وسيقدم‭ ‬د‭. ‬حمد‭ ‬الريِّس‭ ‬ورشة‭ ‬بعنوان‭ (‬كيف‭ ‬أتميز‭ ‬أكاديميا‭)‬،‭ ‬ود‭. ‬مريم‭ ‬المهدي‭ ‬ورشة‭ ‬بعنوان‭ (‬أسرار‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السيد‭ ‬هاشم‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬سيقدم‭ ‬ورشة‭ ‬بعنوان‭ (‬مهاراتي‭ ‬مفتاح‭ ‬تميزي‭).‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬أفق‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لجمعية‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الخيرية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬سيستمر‭ ‬مدة‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر،‭ ‬يتميز‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والشركات،‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬للتوسع‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬

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