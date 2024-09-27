وزيرة شؤون الشباب: المشروع الوطني ((لامع)) على أبواب مرحلة جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة تسعى عبر الخطة الوطنية لتمكين الشباب إلى إعداد شباب بحريني يحمل على عاتقه مسؤولية المشاركة في صناعة المستقبل ويدرك أهمية دوره في استدامة التنمية في مختلف قطاعات مملكة البحرين، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت العديد من البرامج الرائدة التي تهدف إلى تمكين الشباب، التي كان من بينها المشروع الوطني لامع الذي بات خريجوه من الشباب نموذجًا وطنيًا ملهمًا لأقرانهم للسير على خطاهم في تحقيق الإنجازات.
وأشارت وزيرة شؤون الشباب إلى أنه تم إعلان تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة لامع برئاسة الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة، بوجود نخبة من شباب البحرين اللامعين الذين نثق بقدراتهم وبأفكارهم ليواصلوا على ما بدأه مجلس الإدارة السابق، وتحقيق أهداف الهيئة في احتضان الشباب المتميز والمبدع من أبناء المملكة وتكوين قاعدة قوية وغنية من الكفاءات ذات الوعي الوطني المتكامل، لتكون مؤهلة للتميز في مختلف المواقع والمجالات.
وأضافت وزيرة شؤون الشباب أنه مع تشكيل مجلس الإدارة الجديد ستدخل الهيئة في مرحلة جديدة من خلال الخطوات التنفيذية لمجموعة من المشاريع والمبادرات التي من أبرزها المشروع الوطني لامع، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة بما سيطرحه من أفكار تطويرية قادر على المضي قدمًا في تحفيز الشباب وحثهم على الاستثمار في أنفسهم والسعي لخوض مسارات التفوق والتميز، والعمل الدؤوب لخدمة وطنهم.
وبينت وزيرة شؤون الشباب أن مجلس الإدارة سيكون أمام فرصة كبيرة ليجمع الشباب البحريني المتميز تحت سقف واحد لدعمهم على تطوير مهاراتهم وتنمية أفكارهم وتبادل الخبرات فيما بينهم والدفع بالشباب إلى واجهة العمل الوطني وتأكيد دورهم المحوري في عملية التحديث والبناء التي تشهدها المملكة.
وأكدت وزيرة شؤون الشباب حرص الوزارة على الوقوف إلى جانب مجلس الإدارة الجديد والعمل معه في سبيل تنفيذ طموحاتهم التطويرية وفقاً لأحدث الأساليب اللازمة لتطوير القيادات الشبابية الوطنية التي تمتلك طموحاً وقدرات استثنائية ودفعها إلى استكشاف مدى إمكانياتها وقدراتهم في مجالات تطوير مختلف القطاعات.
يذكر أن
مجلس الإدارة الجديد لهيئة لامع يتكون من الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة رئيساً للمجلس، ومحمد كمال نائباً للرئيس، وفاطمة البستكي أمينًا ماليًا، وعضوية كل من فاطمة الماجد، ويعقوب الحمر، ونارين آغا، ولؤي العلوي.
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