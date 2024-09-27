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وزيرة شؤون الشباب: المشروع الوطني ((لامع)) على أبواب مرحلة جديدة

9/27/2024 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬عبر‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬شباب‭ ‬بحريني‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬مسؤولية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المستقبل‭ ‬ويدرك‭ ‬أهمية‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬طرحت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬لامع‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬خريجوه‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬نموذجًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬ملهمًا‭ ‬لأقرانهم‭ ‬للسير‭ ‬على‭ ‬خطاهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭.‬

وأشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬لهيئة‭ ‬لامع‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بوجود‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬اللامعين‭ ‬الذين‭ ‬نثق‭ ‬بقدراتهم‭ ‬وبأفكارهم‭ ‬ليواصلوا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بدأه‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السابق،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬الشباب‭ ‬المتميز‭ ‬والمبدع‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المملكة‭ ‬وتكوين‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬وغنية‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬ذات‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬المتكامل،‭ ‬لتكون‭ ‬مؤهلة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬والمجالات‭.‬‮

وأضافت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬ستدخل‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطوات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬لامع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بما‭ ‬سيطرحه‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬تطويرية‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬والسعي‭ ‬لخوض‭ ‬مسارات‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز،‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لخدمة‭ ‬وطنهم‭.‬

وبينت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬ليجمع‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المتميز‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬لدعمهم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتنمية‭ ‬أفكارهم‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬والدفع‭ ‬بالشباب‭ ‬إلى‭ ‬واجهة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬وتأكيد‭ ‬دورهم‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحديث‭ ‬والبناء‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭.‬‮

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬والعمل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬طموحاتهم‭ ‬التطويرية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬الأساليب‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬القيادات‭ ‬الشبابية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬طموحاً‭ ‬وقدرات‭ ‬استثنائية‭ ‬ودفعها‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬مدى‭ ‬إمكانياتها‭ ‬وقدراتهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

يذكر‭ ‬أن
مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬لهيئة‭ ‬لامع‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬الشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيساً‭ ‬للمجلس،‭ ‬ومحمد‭ ‬كمال‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬وفاطمة‭ ‬البستكي‭ ‬أمينًا‭ ‬ماليًا،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فاطمة‭ ‬الماجد،‭ ‬ويعقوب‭ ‬الحمر،‭ ‬ونارين‭ ‬آغا،‭ ‬ولؤي‭ ‬العلوي‭. ‬

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