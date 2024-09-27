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مدير عام التعاون الدولي في وزارة الخارجية تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين

9/27/2024 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬السفير‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬الثامن‭ ‬والأربعين‭ ‬لمجموعة‭ ‬الـ77‮
‬والصين،‭ ‬والمنعقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬ألقتها،‭ ‬أكدت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬وباقي‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬الـ‮
‬77‮
‬والصين‭ ‬لخلق‭ ‬مجتمع‭ ‬أفضل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬لدول‭ ‬الجنوب،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الجنوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطوير‭ ‬والتقدم‭ ‬لجميع‭ ‬دول‭ ‬الجنوب،‭ ‬مطالبةً‭ ‬بضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬باستقلال‭ ‬مجموعة‭ ‬الـ77‮
‬وقراراتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئها‭ ‬الإنسانية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬السفير‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬إلى‭ ‬مخرجات‭ ‬قمة‭ ‬الجنوب‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‮
‬العاصمة‭ ‬الأوغندية
كمبالا،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أهمية‭ ‬التضامن‭ ‬والوحدة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قضايا‭ ‬الفقر‭ ‬والجوع،‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬والتدهور‭ ‬الاقتصادي‭.‬

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