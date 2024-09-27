مدير عام التعاون الدولي في وزارة الخارجية تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت السفير فاطمة عبدالله الظاعن، مدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية، في الاجتماع الوزاري الثامن والأربعين لمجموعة الـ77
والصين، والمنعقد على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي كلمة ألقتها، أكدت مدير عام التعاون الدولي حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الدول النامية وباقي دول مجموعة الـ
77
والصين لخلق مجتمع أفضل يسهم في تحقيق التنمية لدول الجنوب، مشيرةً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول الجنوب لتحقيق التطوير والتقدم لجميع دول الجنوب، مطالبةً بضرورة الالتزام باستقلال مجموعة الـ77
وقراراتها، وكذلك الالتزام بمبادئها الإنسانية القائمة على التعاون والتكامل.
كما أشارت السفير فاطمة عبدالله الظاعن إلى مخرجات قمة الجنوب الثالثة التي عقدت في
العاصمة الأوغندية
كمبالا، مؤكدةً أهمية التضامن والوحدة في معالجة التحديات العالمية، بما في ذلك قضايا الفقر والجوع، والتغير المناخي، والتدهور الاقتصادي.
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