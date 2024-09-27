Saturday, 28 September 2024 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((خدمة المستشار)) توفر للشباب البحريني فرصة المشاركة في صنع القرار ووضع الحلول الإبداعية

9/27/2024 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


شدد‭ ‬اختصاصي‭ ‬محتوى‭ ‬إلكتروني‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬خالد‭ ‬الشوملي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استفادة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬‮«‬خدمة‭ ‬المستشار‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الموجهة‭ ‬الى‭ ‬الشباب‭ ‬والمتوافرة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ (‬إي‭ ‬شباب‭) ‬المتاح‭ ‬عبر‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬ Bahrain ‭.‬ bh ‭/‬ apps ‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬البارز‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب‭ ‬ويؤكد‭
‬دورهم‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬طرح‭ ‬الاقتراحات‭ ‬ووضع‭ ‬الحلول‭ ‬الإبداعية‭ ‬المبتكرة‭ ‬للتحديات‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمتوافرة‭ ‬في‭ ‬التطبيق،‭ ‬وبكل‭ ‬تأكيد‭ ‬ستتم‭ ‬دراستها‭ ‬وبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬تبنيها‭ ‬وللاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ (‬إي‭ ‬شباب‭) ‬يتضمن‭ ‬عدادا‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬مثل‭ ‬عرض‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والتسجيل‭ ‬فيها‭ ‬وإضافتها‭ ‬إلى‭ ‬التقويم‭ ‬ومشاركة‭ ‬تفاصيلها‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وإضافة‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬أبناء‭ ‬أو‭ ‬أشقاء‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تسجيلهم‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬وخدمة‭ ‬مواقعنا‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬تفاصيل‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الموجهة‭ ‬للشباب‭.‬

ودعا‭ ‬الشوملي‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ (‬إي‭ ‬شباب‭) ‬والتسجيل‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬يمكنهم‭ ‬التسجيل‭ ‬وإنشاء‭ ‬ملف‭ ‬خاص‭ ‬فيهم،‭ ‬وبعد‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬سيتمكنون‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬خدمة‭ ‬المستشار‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الخدمات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬التحديات‭ ‬الجديدة‭ ‬والمتاحة‭ ‬مع‭ ‬شرح‭ ‬موجز‭ ‬لكل‭ ‬تحد‭ ‬وتاريخ‭ ‬آخر‭ ‬يوم‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيه‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬وشجع‭ ‬الشباب‭ ‬المبدع‭ ‬والمميز‭ ‬للمشاركة‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬للخيارات‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المستشار‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬محل‭ ‬اهتمام‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬متابعة‭ ‬أخبار‭ ‬الهيئة‭ ‬أولا‭ ‬بأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬حسابات‭ ‬الهيئة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬ويمكنكم‭ ‬تقديم‭ ‬مقترحاتكم‭ ‬وملاحظاتكم‭ ‬واستفساراتكم‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭) ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬تواصل‭.‬

كلمات دالة

MENAFN27092024000055011008ID1108724395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث