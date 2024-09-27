((خدمة المستشار)) توفر للشباب البحريني فرصة المشاركة في صنع القرار ووضع الحلول الإبداعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
شدد اختصاصي محتوى إلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خالد الشوملي على أهمية استفادة الشباب البحريني من «خدمة المستشار»، وهي إحدى الخدمات التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الموجهة الى الشباب والمتوافرة على تطبيق (إي شباب) المتاح عبر متجر تطبيقات الحكومة الالكترونية Bahrain . bh / apps .
وأكد أن إطلاق هذه الخدمة يعكس الاهتمام البارز بفئة الشباب ويؤكد
دورهم المركزي في عملية صنع القرار من خلال إشراكهم في عملية طرح الاقتراحات ووضع الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات المطروحة من قبل الجهات الحكومية والمتوافرة في التطبيق، وبكل تأكيد ستتم دراستها وبحث إمكانية تبنيها وللاستفادة من الخدمة.
وأشار إلى أن تطبيق (إي شباب) يتضمن عدادا من الخدمات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها مثل عرض الفعاليات التي تنظمها وزارة شؤون الشباب والتسجيل فيها وإضافتها إلى التقويم ومشاركة تفاصيلها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وإضافة أفراد العائلة أبناء أو أشقاء مع إمكانية تسجيلهم في البرامج وخدمة مواقعنا التي تعرض تفاصيل جميع المراكز الشبابية والأندية الرياضية المتواجدة في مملكة البحرين، وغيرها من الخدمات الموجهة للشباب.
ودعا الشوملي الشباب إلى تحميل تطبيق (إي شباب) والتسجيل فيه من خلال المفتاح الإلكتروني الأساسي من بعدها يمكنهم التسجيل وإنشاء ملف خاص فيهم، وبعد إتمام عملية التسجيل سيتمكنون بكل سهولة من اختيار خدمة المستشار من قائمة الخدمات والاطلاع على كل التحديات الجديدة والمتاحة مع شرح موجز لكل تحد وتاريخ آخر يوم للمشاركة فيه.
كما دعا وشجع الشباب المبدع والمميز للمشاركة وتقديم الحلول للخيارات المطروحة في خدمة المستشار والتي ستكون محل اهتمام.
كما دعا الى متابعة أخبار الهيئة أولا بأول من خلال متابعة حسابات الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة من كافة الخدمات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدمها من خلال زيارة البوابة الوطنية أو متجر تطبيقات الحكومة الالكترونية ويمكنكم تقديم مقترحاتكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو تطبيق تواصل.
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