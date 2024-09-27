((خدمة المستشار)) توفر للشباب البحريني فرصة المشاركة في صنع القرار ووضع الحلول الإبداعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





شدد‭ ‬اختصاصي‭ ‬محتوى‭ ‬إلكتروني‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬خالد‭ ‬الشوملي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استفادة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬‮«‬خدمة‭ ‬المستشار‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الموجهة‭ ‬الى‭ ‬الشباب‭ ‬والمتوافرة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ (‬إي‭ ‬شباب‭) ‬المتاح‭ ‬عبر‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬ Bahrain ‭.‬ bh ‭/‬ apps ‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬البارز‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب‭ ‬ويؤكد‭

‬دورهم‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬طرح‭ ‬الاقتراحات‭ ‬ووضع‭ ‬الحلول‭ ‬الإبداعية‭ ‬المبتكرة‭ ‬للتحديات‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمتوافرة‭ ‬في‭ ‬التطبيق،‭ ‬وبكل‭ ‬تأكيد‭ ‬ستتم‭ ‬دراستها‭ ‬وبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬تبنيها‭ ‬وللاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ (‬إي‭ ‬شباب‭) ‬يتضمن‭ ‬عدادا‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬مثل‭ ‬عرض‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والتسجيل‭ ‬فيها‭ ‬وإضافتها‭ ‬إلى‭ ‬التقويم‭ ‬ومشاركة‭ ‬تفاصيلها‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وإضافة‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬أبناء‭ ‬أو‭ ‬أشقاء‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تسجيلهم‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬وخدمة‭ ‬مواقعنا‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬تفاصيل‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الموجهة‭ ‬للشباب‭.‬

ودعا‭ ‬الشوملي‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ (‬إي‭ ‬شباب‭) ‬والتسجيل‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬يمكنهم‭ ‬التسجيل‭ ‬وإنشاء‭ ‬ملف‭ ‬خاص‭ ‬فيهم،‭ ‬وبعد‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬سيتمكنون‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬خدمة‭ ‬المستشار‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الخدمات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬التحديات‭ ‬الجديدة‭ ‬والمتاحة‭ ‬مع‭ ‬شرح‭ ‬موجز‭ ‬لكل‭ ‬تحد‭ ‬وتاريخ‭ ‬آخر‭ ‬يوم‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيه‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬وشجع‭ ‬الشباب‭ ‬المبدع‭ ‬والمميز‭ ‬للمشاركة‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬للخيارات‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المستشار‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬محل‭ ‬اهتمام‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬متابعة‭ ‬أخبار‭ ‬الهيئة‭ ‬أولا‭ ‬بأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬حسابات‭ ‬الهيئة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬ويمكنكم‭ ‬تقديم‭ ‬مقترحاتكم‭ ‬وملاحظاتكم‭ ‬واستفساراتكم‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭) ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬تواصل‭.‬

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