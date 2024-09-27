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وكيل وزارة الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى حول (الأونروا)

9/27/2024 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك‭.‬‮

وترأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬المغتربين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ونظيرته‭ ‬السويدية‭ ‬ماريا‭ ‬ستينرغارد،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬والمفوض‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭.‬‮

حيث‭ ‬أكد‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأنروا‮»‬‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬حشد‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬اللازم‭ ‬لها‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬الحيوية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬5‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬لاجئ‭ ‬فلسطيني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حث‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬وحماية‭ ‬أرواح‭ ‬الأبرياء‭ ‬والمرافق‭ ‬المدنية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والسياسي‭ ‬لوكالة‭ (‬الأونروا‭)‬،‭ ‬لتمكينها‭ ‬وشركائها‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬بحرية‭ ‬وأمان،‭ ‬باعتبارها‭ ‬رمزًا‭ ‬للالتزام‭ ‬بقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬‮

حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

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