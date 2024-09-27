وزير الخارجية يشارك في اجتماع لمناقشةالوضع في غزة وآفاق حل الدولتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وجمهورية‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وجمهورية‭ ‬نيجيريا‭ ‬الاتحادية‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬النرويج‭ ‬والممثل‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وممثلي‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وألقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬كلمة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقاً‭ ‬وأكثر‭ ‬تدميراً،‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬نكون‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬إيقافه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬نبدأ‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ملموسة،‭ ‬معاً،‭ ‬كمجتمع‭ ‬دولي‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬آثار‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬تهديد‭ ‬الإرهاب‭ ‬والأيديولوجيات‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وزيادة‭ ‬نزوح‭ ‬المدنيين‭ ‬وهجرتهم‭ ‬القسرية‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬أوطانهم،‭ ‬ووقف‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وحرمان‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬الإنسانية‭ ‬الأساسية‭.‬‮

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وقال‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الصعبة،‭ ‬جاء‭ ‬اجتماع‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأرسلوا‭ ‬رسالة‭ ‬سلام‭ ‬موحدة،‭ ‬بضرورة‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأساسية‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وللشعب‭ ‬العربي،‭ ‬وضرورة‭ ‬إنشاء‭ ‬مسار‭ ‬واضح‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬وذات‭ ‬سيادة‭ ‬وقابلة‭ ‬للحياة،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬‮

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وقال‭ ‬إن‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬تبنوا‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام،‭ ‬بهدف‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬وقبولها‭ ‬كعضو‭ ‬كامل‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬الدولتين،‭ ‬وأخيراً‭ ‬ضمان‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شركاءنا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والغرب‭ ‬أظهروا‭ ‬دائمًا‭ ‬التزامًا‭ ‬قويًا‭ ‬بتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القيادة‭ ‬البارزة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حقوق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬متساوية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية‭ ‬وشفافية‭. ‬وينبغي‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ملموسة‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬إليه‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭.‬

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