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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الطارئ بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

9/27/2024 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮

وترأس‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الاسلامية‭ ‬المشتركة،‭ ‬بينما‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬الدكتور‭ ‬شائع‭ ‬محسن‭ ‬الزنداني،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬162‭ ‬لمجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬المستوى‮
‬‭ ‬الوزاري،‭ ‬وترأس‭ ‬جانب‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬لوجن‭ ‬مبيلا‭ ‬مابيلا‭ ‬وزير‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الكاميرون،‭ ‬رئيسة‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمنظمة‭.‬‮

ألقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬كلمة‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬تواجه‭ ‬اليوم‭ ‬تحديات‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭.‬‮

وقال‭ ‬إن‭ ‬ازدياد‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬والتصعيد‭ ‬يُنذر‭ ‬بمخاطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬قد‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬ما‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬التحرك‭ ‬السريع‭ ‬واتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬العملية‭ ‬المناسبة‭ ‬لحشد‭ ‬التأييد‭ ‬الدولي‭ ‬لدعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬‮

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬المطلب‭ ‬الأساسي‭ ‬وهو‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأعيان‭ ‬المدنية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتيسير‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬المعابر،‭ ‬وضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعترف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬استقطاب‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬خاصة‭ ‬ذات‭ ‬الثقل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬‮

وقال‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين،‭ ‬وضرورة‭ ‬توجيه‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬والدفع‭ ‬بإلزامية‭ ‬الاستناد‭ ‬إلى‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭.‬‮

وشدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬1701‭ ‬الخاص‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ ‬2735‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ ‬2720‭ ‬حول‭ ‬توسيع‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬وقرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإنهاء‭ ‬وجودها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وذلك‭ ‬عملاً‭ ‬بفتوى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭. ‬

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