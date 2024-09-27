الأمم المتحدة: لبنان يعيش فترة هي الأكثر دموية منذ جيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬التصعيد‭ ‬الكارثي‭ ‬للهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ترك‭ ‬لبنان‭ ‬بمواجهة‭ ‬فترة‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬إذ‭ ‬تغصّ‭ ‬المستشفيات‭ ‬بالضحايا‭. ‬

وقال‭ ‬المنسق‭ ‬الخاص‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬عمران‭ ‬رضا‭: ‬إن‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬بأنه‭ ‬كارثي‮»‬‭.

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وتقصف‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬حوالي‭ ‬6000‭ ‬بجروح‭. ‬

وانفجرت‭ ‬مئات‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬لبنان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬3000‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬اتُّهمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلفه‭. ‬

وقال‭ ‬رضا‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬بيروت‭: ‬‮«‬نشهد‭ ‬فترة‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬جيل‭ ‬ويعبّر‭ ‬كثيرون‭ ‬عن‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬البداية‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وحده،‭ ‬بلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬نصف‭ ‬الحصيلة‭ ‬التي‭ ‬سُجّلت‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬1200‭ ‬قتيل‭ ‬خلال‭ ‬34‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭: ‬إن‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬النزوح‭ ‬ومستوى‭ ‬الصدمة‭ ‬والذعر‭ ‬كان‭ ‬هائلا‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬حذّر‭ ‬رضا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬الشديد‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬أحداث‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬انفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نفاد‭ ‬الإمدادات‭ ‬الصحية‭ ‬تقريبا‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬وبلوغ‭ ‬المستشفيات‭ ‬قدرتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬القصوى،‭ ‬يعاني‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬محدودية‭ ‬الموارد‭ ‬للإيفاء‭ ‬بالطلب‭ ‬المتزايد‮»‬‭. ‬

وأكّدت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مارجريت‭ ‬هاريس‭ ‬بأن‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الضغط‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬خلّف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬الحرجة،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الأيدي‭ ‬والعيون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطلب‭ ‬علاجا‭ ‬خاصا‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬777‭ ‬شخصا‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الانفجارات‭ ‬و‮«‬152‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬حالاتهم‭ ‬حرجة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬بأنهم‭ ‬لن‭ ‬يغادروا‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬قريب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يملأ‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬والانفجارات‭ ‬أسرّة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬خالية‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بأن‭ ‬37‭ ‬منشأة‭ ‬صحية‭ ‬أُغلقت‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‭ ‬نتيجة‭ ‬الأحداث‭. ‬

وشددت‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬بذلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬للاستعداد‭ ‬لأحداث‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تصاعد‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الأخير‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬‮«‬تدريب‭ ‬معظم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المستشفيات‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬للضحايا‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬‮«‬خططنا‭ ‬لم‭ ‬تشمل‭ ‬أي‭ ‬أعداد‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬تأثّرت‭ ‬في‭ ‬الواقع‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬سيناريو‭ ‬يمكن‭ ‬للتخطيط‭ ‬العادي،‭ ‬حتى‭ ‬لحدث‭ ‬مروّع‭ ‬كهذا،‭ ‬أن‭ ‬يتوقعه‮»‬‭. ‬