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بالفيديو حملة أمنية مكثفة في الجابرية تسفر عن ضبط العديد من المخالفين

9/27/2024 3:07:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطوة تعزز الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والنظام العام في البلاد، نفذت الجهات الأمنية حملة أمنية موسعة في منطقة الجابرية بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بمشاركة الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة، وقطاع الأمن العام، وبمساندة قوات الأمن الخاصة.
وشملت الحملة إغلاق كل مداخل ومخارج منطقة الجابرية، مع إقامة نقاط تفتيش لضبط المخالفين. وأسفرت الحملة عن تحرير 800 مخالفة مرورية، وضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة، وحجز 18 مركبة ودراجة، كما تم ضبط 11 شخصاً مطلوبا على ذمة قضايا إلقاء قبض وتغيب، بالإضافة إلى ضبط 4 مركبات مطلوبة، وشخصين مخالفين لقانون الإقامة. هذا، وتمت إحالة 9 أشخاص إلى نظارة المرور.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة إستراتيجية شاملة لتعزيز الأمن في كل مناطق البلاد، حيث تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تحقيق أهداف الحملة بكل كفاءة ودقة، مشيرة إلى أن هذه الحملات الأمنية ستستمر بشكل دوري لضمان
سيادة
القانون.

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