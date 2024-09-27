بالفيديو حملة أمنية مكثفة في الجابرية تسفر عن ضبط العديد من المخالفين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في خطوة تعزز الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والنظام العام في البلاد، نفذت الجهات الأمنية حملة أمنية موسعة في منطقة الجابرية بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بمشاركة الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة، وقطاع الأمن العام، وبمساندة قوات الأمن الخاصة.
وشملت الحملة إغلاق كل مداخل ومخارج منطقة الجابرية، مع إقامة نقاط تفتيش لضبط المخالفين. وأسفرت الحملة عن تحرير 800 مخالفة مرورية، وضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة، وحجز 18 مركبة ودراجة، كما تم ضبط 11 شخصاً مطلوبا على ذمة قضايا إلقاء قبض وتغيب، بالإضافة إلى ضبط 4 مركبات مطلوبة، وشخصين مخالفين لقانون الإقامة. هذا، وتمت إحالة 9 أشخاص إلى نظارة المرور.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة إستراتيجية شاملة لتعزيز الأمن في كل مناطق البلاد، حيث تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تحقيق أهداف الحملة بكل كفاءة ودقة، مشيرة إلى أن هذه الحملات الأمنية ستستمر بشكل دوري لضمان
سيادة
القانون.
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