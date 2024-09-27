فيليبي مورييرا مدربا للتضامن

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يحيى حميدان
تعاقدت ادارة نادي التضامن مع المدرب البرتغالي فيليبي مورييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم
بعد استقالة المدرب السابق مواطنه جواو موتا.
ومن المقرر ان يصل مورييرا (60 سنة) الى البلاد اليوم (الجمعة)، على ان يتواجد غدا لمتابعة مباراة
"العنيد" امام القادسية في الجولة السادسة من دوري "زين" الممتاز.
وقاد مورييرا أكثر من 20 فريقا في مسيرته التدريبية، كان أغلبها في بلاده البرتغال بين الدرجتين الأولى والثانية، فيما كانت آخر محطاته مع زنوجمو التشيكي.
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