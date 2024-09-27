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فيليبي مورييرا مدربا للتضامن

9/27/2024 3:07:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تعاقدت ادارة نادي التضامن مع المدرب البرتغالي فيليبي مورييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد استقالة المدرب السابق مواطنه جواو موتا.
ومن المقرر ان يصل مورييرا (60 سنة) الى البلاد اليوم (الجمعة)، على ان يتواجد غدا لمتابعة مباراة "العنيد" امام القادسية في الجولة السادسة من دوري "زين" الممتاز.
وقاد مورييرا أكثر من 20 فريقا في مسيرته التدريبية، كان أغلبها في بلاده البرتغال بين الدرجتين الأولى والثانية، فيما كانت آخر محطاته مع زنوجمو التشيكي.

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