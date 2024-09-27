وزير الدفاع الياباني السابق يفوز برئاسة الحزب الحاكم وسيصبح رئيس الوزراء الجديد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فاز وزير
الدفاع الياباني السابق شيغيرو إيشيبا الجمعة برئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، ما يخوله تولي رئاسة الوزراء خلفا لفوميو كيشيدا.
وهزم إيشيبا، الذي كان يخوض محاولته الخامسة، ساناي تاكايشي التي كانت تطمح لأن تكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، في نهائيات هذه الانتخابات التي قرر كيشيدا عدم خوضها متخليا بحكم الأمر الواقع عن منصبه كرئيس للحكومة.
وبدت علامات التأثر الشديد على إيشيبا فور إعلان النتائج وظهر وهو يمسح دموعه.
وقال أمام أعضاء الحزب "لقد اتخذ الرئيس (الحزب الليبرالي الديموقراطي) كيشيدا قرار استعادة ثقة الشعب حتى يتمكن الحزب الديموقراطي الليبرالي من النهوض مجددا. يجب أن نرد على هذا القرار كرجل واحد. سأبذل قصارى جهدي لقول الحقيقة بشجاعة وصدق ولجعل هذا البلد مكانا آمنا يمكن للجميع العيش فيه مجددا بابتسامة".
وهذا التغيير في منصب رئيس الوزراء من غير المرتقب أن يترك تداعيات كبرى على السياسة الحالية في اليابان.
وسيكون على إيشيبا الذي سيتولى منصبه رسميا كرئيس للحكومة في الأول من اكتوبر، أن يدير ملفات التوترات الدولية مع الصين وكوريا الشمالية المجاورتين وأن يواجه المشكلات الداخلية في بلد يحاول جاهدا إعادة
إطلاق
اقتصاده.
MENAFN27092024000130011022ID1108723933
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