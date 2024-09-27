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وزير الدفاع الياباني السابق يفوز برئاسة الحزب الحاكم وسيصبح رئيس الوزراء الجديد

9/27/2024 3:07:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز وزير الدفاع الياباني السابق شيغيرو إيشيبا الجمعة برئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، ما يخوله تولي رئاسة الوزراء خلفا لفوميو كيشيدا.
وهزم إيشيبا، الذي كان يخوض محاولته الخامسة، ساناي تاكايشي التي كانت تطمح لأن تكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، في نهائيات هذه الانتخابات التي قرر كيشيدا عدم خوضها متخليا بحكم الأمر الواقع عن منصبه كرئيس للحكومة.
وبدت علامات التأثر الشديد على إيشيبا فور إعلان النتائج وظهر وهو يمسح دموعه.
وقال أمام أعضاء الحزب "لقد اتخذ الرئيس (الحزب الليبرالي الديموقراطي) كيشيدا قرار استعادة ثقة الشعب حتى يتمكن الحزب الديموقراطي الليبرالي من النهوض مجددا. يجب أن نرد على هذا القرار كرجل واحد. سأبذل قصارى جهدي لقول الحقيقة بشجاعة وصدق ولجعل هذا البلد مكانا آمنا يمكن للجميع العيش فيه مجددا بابتسامة".
وهذا التغيير في منصب رئيس الوزراء من غير المرتقب أن يترك تداعيات كبرى على السياسة الحالية في اليابان.
وسيكون على إيشيبا الذي سيتولى منصبه رسميا كرئيس للحكومة في الأول من اكتوبر، أن يدير ملفات التوترات الدولية مع الصين وكوريا الشمالية المجاورتين وأن يواجه المشكلات الداخلية في بلد يحاول جاهدا إعادة
إطلاق
اقتصاده.

MENAFN27092024000130011022ID1108723933

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