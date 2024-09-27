المنظمة الأممية للسياحة الكويت تمتلك المقومات لتصبح قبلة للسياح من جميع أنحاء العالم



تفاؤل بالتأثير الإيجابي للسياحة الكويتية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمنطقة بأكملها السياحة الدولية استعادت في الفترة بين يناير ويوليو الماضيين 96 % من مستوياتها لعام 2019

أكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن دولة الكويت تمتلك المقومات لتصبح قبلة للسياح من جميع أنحاء العالم، فيما أشادت بالمبادرات الكويتية ودورها في إحلال السلام.

وقال الأمين العام للمنظمة الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي، في لقاء مع «كونا» بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي تحتفي به المنظمة الأممية 27 سبتمبر من كل عام، إن المبادرات الكويتية التي تسلط الضوء على تراثها الثقافي وكرم ضيافتها لا تروج لها كوجهة سياحية فحسب بل تسهم أيضا في إحلال السلام بالمنطقة من خلال دعوة الأفراد من مختلف الثقافات للتعرف على تاريخها وتقاليدها.

وأضاف بولوليكاشفيلي أن الكويت تتمتع بإمكانات كبيرة، لافتا إلى أن فعاليات ومهرجانات ثقافية أحيتها الكويت أثبتت أنها وسيلة رائعة للتقريب بين المجتمعات المحلية والزوار، وبالتالي تعزيز الشعور بالوحدة والتفاهم والوئام.

وشدد على أن الكويت تتمتع بفضل مزيج من الثقافة الغنية والتاريخ العريق والبنية التحتية السياحية بالقدرة على أن تصبح وجهة جذابة للزوار من جميع أنحاء العالم، معربا عن تفاؤله بالتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحققه السياحة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت والمنطقة بأكملها.

وأشاد بالمبادرة التي اتخذتها الكويت للترويج للسياحة وتطوير القطاع من خلال إستراتيجية رؤية كويت 2035 (كويت جديدة) التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل إلى جانب النفط وتحسين نوعية حياة مواطنيها وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري على نطاق إقليمي ودولي، منوها باستثمار الكويت في المشاريع السياحية التي تسلط الضوء على تراثها الثقافي وتاريخها الغني مثل تجديد المتاحف والترويج للفعاليات الثقافية والمهرجانات والمعارض الدولية بالإضافة إلى التركيز على سياحة الأعمال والسياحة الصحية وتحديث وتطوير المرافق السياحية.

وأشاد بسعي الكويت لتنمية بنيتها التحتية من خلال مشاريع متنوعة منها تطوير مناطقها الساحلية لتحويلها لقبلة سياحية تجذب السياح المحليين والدوليين بما يعود بالفائدة على الكويت نفسها وعلى الدول المجاورة.

وقال بولوليكاشفيلي إن منطقة الخليج العربي تمثل منذ فترة طويلة نقطة محورية ليس فقط لتراثها الثقافي الغني وجغرافيتها الفريدة ولكن أيضا لجهودها في تنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل.

واعتبر أن آفاق السياحة في الخليج واعدة للغاية بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية السياحية والفعاليات الدولية والمبادرات الحكومية التي تعزز الاستدامة، لافتا إلى أن قطاع السياحة في المنطقة يكتسب أهمية متزايدة في سياق السياحة العالمية، مشيدا بمبادرات دول مجلس التعاون الخليجي للترويج السياحي وافتتاح عدد من المواقع التاريخية والثقافية أمام السياحة الدولية في الفترة الأخيرة ما يمثل تحولا نحو المزيد من الانفتاح وإثراء التبادل الثقافي.

جهود خليجية

وقال إن الجهود الخليجية تعكس التزاما جماعيا بالسياحة المستدامة والاستثمارات الخضراء في إستراتيجيتها السياحية ومواءمة تطورها السياحي مع الأهداف العالمية لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما يتماشى مع الأهداف الإقليمية والعالمية وتقديم مثال جيد لكيفية مساهمة السياحة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع.

وأشاد بجهود دول الخليج العربي لتعزيز كونها وجهة رئيسية للمسافرين عبر تعزيز الاتصال الجوي، لافتا إلى أن شركات الطيران بها تعمل على توسيع شبكاتها لربط المدن الكبرى حول العالم، مما يزيد من جاذبية المنطقة كنقطة مركزية للتنقلات الدولية.

واعتبر أن تبني دول الخليج ممارسات أكثر استدامة للحفاظ على بيئاتها الطبيعية الفريدة اتجاه يرحب به السياح والمجتمع الدولي على حد سواء، مشيرا إلى أن مستقبل السياحة في المنطقة يسير في اتجاه إيجابي مع توجه واضح نحو التنويع والاستدامة.

الشرق الأوسط



وفي سياق متصل قال إن التوقعات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط برمتها واعدة للغاية خاصة في سياق نمو السياحة في المنطقة، لافتا إلى أن (الأمم المتحدة للسياحة) تتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط مسيرة النمو باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية الأكثر ديناميكية وتنوعا.

وقال إن ازدهار السياحة لن يسهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل سيسهل أيضا ابتكار فرص العمل بمنطقة تتمتع بإمكانات ديموغرافية كبيرة، واعتماد التكنولوجيا الرقمية المبتكرة سيكون له دور حاسم في مستقبل القطاع بالمنطقة، معتبرا أن توظيف الأدوات الرقمية في الترويج للوجهات وتحسين تجربة الزائر سيكون أمرا ضروريا لتلبية التوقعات المتغيرة للمسافرين.

وفي سياق الاحتفال بيوم السياحة العالمي تحت شعار (السياحة والسلام)، أكد بولوليكاشفيلي أن السياحة تمتلك القدرة على أن تكون أداة قوية لتحقيق للسلام، لاسيما أن تعزيز التبادل الثقافي يساعد على كسر الصور النمطية وبناء الجسور بين المجتمعات، مشيرا إلى أن السياحة أصبحت في وقتنا الراهن منصة مثالية لتعزيز السلام والوئام.

كما اعتبر أن السياحة يمكن أن تسهم في السلام الاقتصادي من خلال ابتكار فرص العمل والمشاريع التي تقدم للمجتمعات المحلية بدائل قابلة للتطبيق ما يخلق مستقبلا أكثر اشراقا مشددا على أن هذا النهج أثبت فعاليته في عدد من دول الشرق الأوسط حيث كان تطوير السياحة بمثابة أداة رئيسية للتنشيط الاقتصادي والتعاون الإقليمي.

وعلى صعيد السياحة الدولية، قال إن التوقعات للعامين الحالي والمقبل متفائلة للغاية خاصة مع استمرار الدول في التعافي من آثار جائحة ڤيروس كورونا، مشيرا إلى أن انتعاش قطاع السياحة كان واضحا منذ عام 2022 بفضل تخفيف قيود السفر وتكيف الصناعة مع الواقع الجديد بعد الجائحة.

وأضاف أن السياحة الدولية استعادت في الفترة بين يناير ويوليو الماضيين 96 في المائة من مستوياتها لعام 2019، أي ما قبل الجائحة مع 790 مليون سائح دولي بنمو قدره 11 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأربعة بالمائة أقل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ما يسلط الضوء على التعافي شبه الكامل للقطاع من تداعيات الجائحة.

وتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي في عام 2025 مع اكتساب السياحة المستدامة والمسؤولة مكانة بارزة بعدما ساهمت الجائحة في تغيير تفضيلات المسافرين الذين يبحثون اليوم عن تجارب أصيلة ومستدامة.

وشدد على أن المنظمة لن تتوانى في مواصلة تعزيز السلام الدولي والازدهار ودعم الدول والشركات الصغيرة والمتوسطة بمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتعزيز السياحة المستدامة والتغلب الكامل على آثار الجائحة ضمن إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها العالمية.