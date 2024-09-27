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الخارجية تدعو المواطنين الكويتيين في لبنان إلى ضرورة التواصل مع سفارتنا ببيروت

9/27/2024 3:07:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنه بالإشارة إلى الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحث الوزارة المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان على ضرورة التواصل مع سفارة الكويت في بيروت على الأرقام التالية:
- رقم طوارئ السفارة: (96171171441 +)
- رقم طوارئ الوزارة (965159 +) - (96522225504
+).

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