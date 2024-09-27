الخارجية تدعو المواطنين الكويتيين في لبنان إلى ضرورة التواصل مع سفارتنا ببيروت

الخارجية تدعو المواطنين الكويتيين في لبنان إلى ضرورة التواصل مع سفارتنا ببيروت
التاريخ
9/27/2024 3:07:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنه بالإشارة إلى الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحث الوزارة المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان على ضرورة التواصل مع سفارة الكويت في بيروت على الأرقام التالية:
- رقم طوارئ السفارة: (96171171441 +)
- رقم طوارئ الوزارة (965159 +) - (96522225504
+).
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