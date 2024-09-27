الجنائية وبمساندة الأمن العام تضبط المتهم في جريمة قتل بمحافظة حولي

الجنائية وبمساندة الأمن العام تضبط المتهم في جريمة قتل بمحافظة حولي
التاريخ
9/27/2024 3:07:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وبمساندة قطاع الأمن العام، من إلقاء القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة قتل بحق أحد أقاربه، وذلك بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع الجريمة في أحد المنازل بمحافظة حولي. وفور ورود البلاغ تم تشكيل فرق متخصصة من المباحث الجنائية التي كثفت عمليات البحث والتحري حول المتهم، حيث نجحت في تحديد مكان المتهم وضبطه في زمن قياسي، وبالتحقيق مع المتهم تبين أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات
القانونية
بحقه.
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