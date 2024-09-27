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الجنائية وبمساندة الأمن العام تضبط المتهم في جريمة قتل بمحافظة حولي

9/27/2024 3:07:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وبمساندة قطاع الأمن العام، من إلقاء القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة قتل بحق أحد أقاربه، وذلك بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع الجريمة في أحد المنازل بمحافظة حولي. وفور ورود البلاغ تم تشكيل فرق متخصصة من المباحث الجنائية التي كثفت عمليات البحث والتحري حول المتهم، حيث نجحت في تحديد مكان المتهم وضبطه في زمن قياسي، وبالتحقيق مع المتهم تبين أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات
القانونية
بحقه.

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